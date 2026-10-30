Bodrum Belediyesi ekipleri mahallelerde aydınlatma ve anons bakımı yapıyor

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki mahallelerde sokak aydınlatmaları ve anons sistemlerine yönelik bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlardan ve mahalle muhtarlarından gelen talepleri değerlendiren ekipler, arızalara kısa sürede müdahale ederek mahallelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Elektrik Birimi ekipleri, belediyeye ait sokak aydınlatmalarında meydana gelen arızaları gideriyor. Hasarlı kabloların onarımını yapan ekipler, kullanım ömrünü tamamlayan armatürleri yeniliyor. İhtiyaç duyulan noktalara ise yeni aydınlatma direkleri monte ediliyor.

Veri-Enerji Birimi ekipleri ise mahallelerdeki anons sistemlerinin kesintisiz çalışması için bakım ve onarım gerçekleştiriyor. Arızalı cihazlar yenilenirken ihtiyaç duyulan bölgelere yeni anons sistemleri kuruluyor.

Bodrum Belediyesi ekiplerinin, mahallelerden gelen talepler doğrultusunda ilçe genelindeki çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.