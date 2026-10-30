Bodrum Belediyesi ekipleri mahallelerde aydınlatma ve anons bakımı yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bodrum Belediyesi ekipleri mahallelerde aydınlatma ve anons bakımı yapıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum Belediyesi ekipleri mahallelerde aydınlatma ve anons bakımı yapıyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerdeki sokak aydınlatmaları ve anons sistemlerinde bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, gelen talepleri değerlendirerek arızalara kısa sürede müdahale ediyor ve mahallelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki mahallelerde sokak aydınlatmaları ve anons sistemlerine yönelik bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlardan ve mahalle muhtarlarından gelen talepleri değerlendiren ekipler, arızalara kısa sürede müdahale ederek mahallelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Elektrik Birimi ekipleri, belediyeye ait sokak aydınlatmalarında meydana gelen arızaları gideriyor. Hasarlı kabloların onarımını yapan ekipler, kullanım ömrünü tamamlayan armatürleri yeniliyor. İhtiyaç duyulan noktalara ise yeni aydınlatma direkleri monte ediliyor.

Veri-Enerji Birimi ekipleri ise mahallelerdeki anons sistemlerinin kesintisiz çalışması için bakım ve onarım gerçekleştiriyor. Arızalı cihazlar yenilenirken ihtiyaç duyulan bölgelere yeni anons sistemleri kuruluyor.

Bodrum Belediyesi ekiplerinin, mahallelerden gelen talepler doğrultusunda ilçe genelindeki çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA
Destek Hizmetleri MüdürlüğüBodrumGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın sessizliğini bozdu Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt
Beştepe’deki açılışa damga vuran an Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
Alman otomotiv devi, Türkiye’de otomobil üretecek Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek
Altın yatırımcısı şokta Kimse bu kadarını beklemiyordu Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Yangını söndürmeye geldiler, yaptıkları pes dedirtti Yangını söndürmeye geldiler, yaptıkları pes dedirtti
Neler yapmış neler Güllü’nün kızı Tuğyan’ın olay görüntüleri Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
12:16
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan’dan devraldı
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı
12:08
Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı
Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı
11:37
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada! Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
11:36
Trafik denetiminde yeni dönem Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
Trafik denetiminde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
11:10
İstanbul’da okul önünde silahlı kavga Bekçi, veliyi vurdu
İstanbul'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi, veliyi vurdu
10:42
TDT Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
TDT Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 12:41:08. #.0.2#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi ekipleri mahallelerde aydınlatma ve anons bakımı yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android