Bodrum'da deniz dibinden 370 kilogram atık çıkarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da deniz dibinden 370 kilogram atık çıkarıldı

Bodrum\'da deniz dibinden 370 kilogram atık çıkarıldı
01.07.2026 15:49  Güncelleme: 15:51
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Bodrum Belediyesi'nin 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla düzenlediği deniz dibi temizliği etkinliğinde Gümbet Koyu'ndan 370 kilogram atık toplandı. Yasak av sepetindeki balıklar kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Belediyesi tarafından "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla sürdürülen deniz dibi temizliği etkinliklerinin bu haftaki durağı Gümbet Koyu oldu. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte deniz dibinden yaklaşık 370 kilogram atık çıkarılırken, yasak av sepetindeki balıklar kurtarılarak yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Bodrum Belediyesi Gönüllü Dalış Ekibi ile Green Rangers gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Tanju Aksu ile Kanat Hasan Özsert de katıldı. Etkinlik, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla dalgıçların denizde Türk Bayrağı ile bayrama özel kutlama görseli açmasıyla başladı.

Kutlamanın ardından deniz dibi temizliğine geçen dalgıçlar, deniz tabanında yaptıkları çalışmalarda yaklaşık 370 kilogram atık topladı. Çalışmalarda ütü, drone, damacana, tek kullanımlık ürün atıkları ile çok sayıda plastik, metal ve cam atık denizden çıkarıldı.

Çıkarılan atıklar, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde sergilendi. Atıklar daha sonra geri dönüşüm işlemleri için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Merkezi'ne götürüldü.

Deniz dibi temizliği sırasında denizde kullanımı yasak olan bir av sepeti de bulundu. Sepetin içerisinde bulunan balıklar dalgıçlar tarafından kurtarılarak yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından düzenli aralıklarla sürdürülen "Denize En Çok Mavi Yakışır" deniz dibi temizliği etkinlikleriyle deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlanırken, çevre temizliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

"Denize En Çok Mavi Yakışır" Deniz Dibi Temizliği etkinliklerinin 2026 yılındaki 9'uncu etabının ise 8 Temmuz Çarşamba günü Gündoğan Mahallesi'nde gerçekleştirileceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Bodrum'da deniz dibinden 370 kilogram atık çıkarıldı - Son Dakika

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