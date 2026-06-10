Akyarlar\'da deniz dibinden 1 ton çöp çıktı

Bodrum'un berrak koylarından Akyarlar'da deniz için yürütülen temizlik seferberliğinde suyun altından yaklaşık 1 ton atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından 12 yıldır "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla sürdürülen Deniz Dibi Temizliği etkinliğinin 2026 yılındaki beşinci etabı Akyarlar Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte gönüllü dalış ekibi denizin metrelerce altında temizlik çalışması yaptı.

Saatler süren çalışmada deniz tabanında biriken atıklar tek tek çıkarılarak kıyıya ulaştırıldı. Çalışmalar sonunda yaklaşık 1 ton atık toplandı. Kıyıya dizilen atıklar, denizin görünmeyen yüzündeki kirliliği ortaya koyarken çevre duyarlılığına da dikkat çekti.

Etkinliğe Bodrum Belediye Meclis Üyeleri Necati Altun ve Tayyar Gündoğan, Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz ile Akyarlar Mahalle Muhtarı İsmihan Ulutaş da katıldı.

Denizden çıkarılan atıklar çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla sahilde sergilendi. Ardından geri dönüşüm sürecine dahil edilmek üzere Konacık Mahallesi'nde bulunan 1. Sınıf Atık Merkezi'ne gönderildi.

Bodrum Belediyesi, yıl boyunca farklı mahallelerde sürdürdüğü deniz dibi temizliği etkinlikleriyle denizlerin korunmasını ve gelecek nesillere daha temiz bırakılmasını hedefliyor.

Etkinliğin bir sonraki durağı ise 17 Haziran Çarşamba günü Turgutreis Mahallesi olacak. - MUĞLA