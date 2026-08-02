Bodrum\'da Yunus Şöleni

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında ortaya çıkan yunuslar, yaz sezonunun yoğun yaşandığı Türkbükü koyunda adeta görsel şölen sundu. Lüks yatların arasında dakikalarca yüzen yunuslar, bölgedeki tekne sahipleri ile tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Bodrum'un gözde turizm merkezlerinden Türkbükü açıklarında denize açılan vatandaşlar, sürpriz bir doğa olayına tanıklık etti. Bir grup yunus, koy açıklarında demirli ve seyir halindeki yatların arasında su yüzeyine çıkarak uzun süre yüzdü. Zaman zaman peş peşe suyun üzerine sıçrayan, zaman zaman da teknelere paralel ilerleyen yunuslar, kendilerini izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.