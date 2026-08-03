İstanbul'da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı - Son Dakika
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İstanbul'da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

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İstanbul'da kaldığı otel hakkında sosyal medyada olumsuz yorum yapan Rus bir turist, paylaşımının ardından kaldığı odanın elektrik ve suyunun kesildiğini iddia etti. Otel yönetiminin olumsuz yoruma karşılık kendisine yaptırım uyguladığını öne süren turistin paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı.

İstanbul'da konakladığı otel hakkında sosyal medyada olumsuz yorum yapan Rus bir turist, paylaşımının hemen ardından kaldığı odanın elektrik ve suyunun kesildiğini iddia etti. Yaşanan sıra dışı olay, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Olay, İstanbul’daki ünlü bir otelde meydana geldi. Konakladığı tesisteki hizmetten memnun kalmayan Rus turist, yaşadığı olumsuz deneyimleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. İddiaya göre, yapılan bu paylaşımı fark eden otel yönetimi misafirine sıra dışı bir yaptırım uyguladı. Paylaşımın ardından kaldığı odanın elektrik ve suyunun aniden kesildiğini belirten Rus turist, duruma tepki göstererek yaşadığı mağduriyeti yine sosyal medya üzerinden dile getirdi.

İstanbul'da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Rus turistin elektrik ve suyunun kesildiğine dair iddiası kısa sürede dijital platformlarda yayılarak geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı, otel yönetiminin bu yaklaşımını sert bir dille eleştirirken, turizm sektöründe müşteri memnuniyeti ve etik kurallara dikkat çekerek olayın araştırılmasını talep etti.

İstanbul, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • kenan özkaya kenan özkaya:
    Müşteri; önce memnuniyetsizliğini işletmeye yapmalıydı ve işletme de buna rağmen gereğini yapmayıp hatta misilleme olarak daha da rahatsız edici eylemlerde bulunduysa Turizm Bakanlığı bu otelin ruhsatını kendilerine çeki düzen verene kadar askıya almalıdır. 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı - Son Dakika
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