İstanbul'da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

İstanbul'da konakladığı otel hakkında sosyal medyada olumsuz yorum yapan Rus bir turist, paylaşımının hemen ardından kaldığı odanın elektrik ve suyunun kesildiğini iddia etti. Yaşanan sıra dışı olay, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Olay, İstanbul’daki ünlü bir otelde meydana geldi. Konakladığı tesisteki hizmetten memnun kalmayan Rus turist, yaşadığı olumsuz deneyimleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. İddiaya göre, yapılan bu paylaşımı fark eden otel yönetimi misafirine sıra dışı bir yaptırım uyguladı. Paylaşımın ardından kaldığı odanın elektrik ve suyunun aniden kesildiğini belirten Rus turist, duruma tepki göstererek yaşadığı mağduriyeti yine sosyal medya üzerinden dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Rus turistin elektrik ve suyunun kesildiğine dair iddiası kısa sürede dijital platformlarda yayılarak geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı, otel yönetiminin bu yaklaşımını sert bir dille eleştirirken, turizm sektöründe müşteri memnuniyeti ve etik kurallara dikkat çekerek olayın araştırılmasını talep etti.