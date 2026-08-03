Niğde\'de Trafik Polisi Kavga Eden Kadınları Ayırdı

NİĞDE'de 2 kadının kavgasını trafik polisleri ayırdı. Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde, Doktor Sami Yağız Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen 2 kadın bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma büyüdü, kadınlar saç saça baş başa kavga etti. Durumu gören trafik polisleri, olaya müdahale edip tarafları ayırdı. Polis ekiplerinin sakinleştirdiği kadınlar, bölgeden uzaklaştırıldı. Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.