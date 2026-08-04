Rüşvetten gözaltına alınan başkana ait olduğu öne sürülen mesajlar olay oldu: Bu salakları kullanıyorum - Son Dakika
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Rüşvetten gözaltına alınan başkana ait olduğu öne sürülen mesajlar olay oldu: Bu salakları kullanıyorum

Rüşvetten gözaltına alınan başkana ait olduğu öne sürülen mesajlar olay oldu: Bu salakları kullanıyorum
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Rüşvetten gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’e ait olduğu iddia edilen WhatsApp mesajları ortalığa saçıldı. Başkan Çiçek'in sevgilisi ile yaptığı WhatsApp konuşmalarında sevgilisinin dikkatli olmasını söylediği mesajına, "Merak etme aşkım. Her şey benim kontrolümde. Ben bulaşmıyorum. Bütün işleri Murat Taşdemir ve Rüzgar üzerinden yürütüyorum. Ben kimseden almıyorum. Bu salakları kullanıyorum." dediği öne sürüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında CHP'li Menderes Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu yapıldı. Operasyonda aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

İHBAR DİLEKÇESİ İLE HAREKETE GEÇİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Menderes Belediyesi'nin yapmış olduğu usulsüzlükler ile ilgili M.Y. isimli verdiği ihbar dilekçesi dikkate alındı. Menderes Belediyesi'nin yapı kullanım izni, inşaat ruhsatı, imar durumu değişikliği vb. ile ilgili ihbar dilekçesinde sosyal medyaya da yansıyan yazışmaların, görevlendirilen bilirkişi heyetinin raporu doğrultusunda usulsüzlükler ile örtüştüğü tespit edildi.

Rüşvetten gözaltına alınan başkana ait olduğu öne sürülen mesajlar olay oldu: Bu salakları kullanıyorum

"PARAYI ŞOFÖRÜM ÜZERİNDEN ALIYORUM"

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e ait olduğu iddia edilen ve sosyal medyaya yansıyan yazışmalarda, "Sen merak etme bebeğim. Herkes beni saf zannediyor ama ben …Geçenlerde Rüzgar (Belediye Başkan Yardımcısı) birkaç iş adamından para aldı. Benim payıma düşeni almadım. Şoförüm Tolga'ya aldırttım. Ben kendim almıyorum Tolga'nın üstünden alıyorum" ifadeleri kullanıldığı görüldü.

Rüşvetten gözaltına alınan başkana ait olduğu öne sürülen mesajlar olay oldu: Bu salakları kullanıyorum

"BEN YÜRÜYEN PARAYIM BEBEĞİM"

O konuşmalardan birinde Çiçek, sevgilisine para fotoğrafı göndermesi üzerine, "Aşkım bana neden para gönderiyorsun" sorusuna, "Ben yürüyen parayım bebeğim. Ben muhtarlıktan gelmeyim. Her işin karşılığında para alırım. Ben para almaya alışkınım aşkım" yanıtını verdiği öne sürüldü.

"BU SALAKLARI KULLANIYORUM"

Çiçek, sevgilisinin dikkatli olmasını söylediği bir başka mesajına ise, "Merak etme aşkım. Her şey benim kontrolümde. Ben bulaşmıyorum. Bütün işleri Murat Taşdemir ve Rüzgar üzerinden yürütüyorum. Ben kimseden almıyorum. Bu salakları kullanıyorum. Herkes beni salak zannediyor ama ben akıllıyım aşkım"

İlkay Çiçek, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Rüşvetten gözaltına alınan başkana ait olduğu öne sürülen mesajlar olay oldu: Bu salakları kullanıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • uğur aksakallı uğur aksakallı:
    güzel uydurmuşunuz yazışmaları.sallayın gitsin. 1 6 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    neye inanacaksınız hiçbir şeyemi bu kadar koyun olmayın 1 0 Yanıtla
  • Talip Konyali Talip Konyali:
    şu cep telefonu ne güzel alet....herşeyi belgeliyor...hadi bakalım inkar et de görelim başkan 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Şallı Ahmet Şallı:
    yazıklar olsun. 0 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Hepsinde'de en az birer tane sevgili var vay arkadaş koca koca adamlar bunları nereden buluyorlar. 0 0 Yanıtla
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