Kırşehir'de kamyon rampası altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kırşehir'de kamyon rampası altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kırşehir\'de kamyon rampası altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Kırşehir'in Mucur ilçesinde markete malzeme indiren kamyon şoförü O.Y. (24), hidrolik rampanın altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç sürücünün öldüğünü belirledi. Cenaze otopsi için morga kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kırşehir’in Mucur ilçesinde sabah saatlerinde feci bir iş kazası yaşandı. Özel bir firmada kamyon şoförü olarak çalışan O.Y., markete malzeme indirdiği sırada hidrolik rampanın altında kalarak hayatını kaybetti.

MALZEME İNDİRİRKEN RAMPANIN ALTINDA KALDI

Olay, sabah saatlerinde Mucur ilçesine bağlı Hürriyet İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel bir firmada kamyon şoförlüğü yapan O.Y., okulun yakınlarındaki bir markete malzeme indirmek üzere aracını park etti. Malzeme indirme çalışmaları sırasında kamyon şoförü O.Y., tonlarca ağırlıktaki rampanın altında kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, hidrolik rampanın altında sıkışan sürücü O.Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soruşturma Başlatıldı: O.Y.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedeni ve ihmal olup olmadığıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Güncel, Mucur, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de kamyon rampası altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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