Bodrum'daki ulaşım sorunu masaya yatırıldı - Son Dakika
Bodrum'daki ulaşım sorunu masaya yatırıldı

Bodrum\'daki ulaşım sorunu masaya yatırıldı
24.04.2026 20:32  Güncelleme: 20:33
Bodrum'da yaz sezonu öncesi artan trafik yoğunluğu için düğmeye basıldı.

Bodrum'da yaz sezonu öncesi artan trafik yoğunluğu için düğmeye basıldı. Kaymakamlık öncülüğünde düzenlenen kritik toplantıda, yarımadanın ulaşım yükünü hafifletecek adımlar masaya yatırıldı.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, özellikle yaz aylarında kilitlenen ana arterler ve alternatif ulaşım planları ele alındı. Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan programa Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, siyasi parti temsilcileri, ilgili kurum müdürleri ile oda başkanları katıldı. Toplantının ana gündemini; yarımada genelinde giderek artan trafik yoğunluğu ve bu yoğunluğun ana yollar üzerindeki etkisi oluşturdu. Hazırlanan projeler tek tek değerlendirilirken, en yoğun bölgelerde uygulanabilecek yeni düzenlemeler üzerinde duruldu. Trafik yükünü azaltmaya yönelik çözüm önerilerinin hızla uygulamaya alınması için özel bir komisyon kurulması kararlaştırıldı. Kurulacak komisyonun Bodrum genelinde ulaşım ağını rahatlatacak projeleri koordine edeceği; teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından sahada uygulanabilir adımların atılacağı belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika Çevre Bodrum'daki ulaşım sorunu masaya yatırıldı - Son Dakika

Sergen Yalçın’dan değişim mesajı Sergen Yalçın'dan değişim mesajı
Manavgat’ta eski başkanın rüşvet parası motosikletle taşınmış Manavgat'ta eski başkanın rüşvet parası motosikletle taşınmış
Pendik’te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli adli kontrolle serbest Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli adli kontrolle serbest
İran’dan abluka resti: ABD’ye rağmen yük gemisi ülkeye ulaştı İran’dan abluka resti: ABD’ye rağmen yük gemisi ülkeye ulaştı
ABD’den Orta Doğu’da güç gösterisi: 3’üncü uçak gemisi bölgede ABD’den Orta Doğu’da güç gösterisi: 3’üncü uçak gemisi bölgede
Trump: Lübnan’da ateşkes 3 hafta uzadı Trump: Lübnan'da ateşkes 3 hafta uzadı

20:20
Ela Rumeysa Cebeci hakkında ev hapsi kararı
Ela Rumeysa Cebeci hakkında ev hapsi kararı
19:02
ABD ve İran ikinci tur görüşmeleri yarın
ABD ve İran ikinci tur görüşmeleri yarın
18:55
Gülistan Doku cinayetinde gözler kamera kayıtlarında Soruşturma eski emniyet müdürüne uzanabilir
Gülistan Doku cinayetinde gözler kamera kayıtlarında! Soruşturma eski emniyet müdürüne uzanabilir
18:54
Mustafa Türkay Sonel’in uzun namlulu silahlarla çektiği fotoğraflar ortaya çıktı
Mustafa Türkay Sonel'in uzun namlulu silahlarla çektiği fotoğraflar ortaya çıktı
17:38
Bursa’da Yüsra’nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi
Bursa'da Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi
17:29
Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı
Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı
SON DAKİKA: Bodrum'daki ulaşım sorunu masaya yatırıldı - Son Dakika
