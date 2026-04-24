Bodrum\'daki ulaşım sorunu masaya yatırıldı

Bodrum'da yaz sezonu öncesi artan trafik yoğunluğu için düğmeye basıldı. Kaymakamlık öncülüğünde düzenlenen kritik toplantıda, yarımadanın ulaşım yükünü hafifletecek adımlar masaya yatırıldı.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, özellikle yaz aylarında kilitlenen ana arterler ve alternatif ulaşım planları ele alındı. Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan programa Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, siyasi parti temsilcileri, ilgili kurum müdürleri ile oda başkanları katıldı. Toplantının ana gündemini; yarımada genelinde giderek artan trafik yoğunluğu ve bu yoğunluğun ana yollar üzerindeki etkisi oluşturdu. Hazırlanan projeler tek tek değerlendirilirken, en yoğun bölgelerde uygulanabilecek yeni düzenlemeler üzerinde duruldu. Trafik yükünü azaltmaya yönelik çözüm önerilerinin hızla uygulamaya alınması için özel bir komisyon kurulması kararlaştırıldı. Kurulacak komisyonun Bodrum genelinde ulaşım ağını rahatlatacak projeleri koordine edeceği; teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından sahada uygulanabilir adımların atılacağı belirtildi. - MUĞLA