Bodrum\'un su altı ekosistemini haritalama çalışmaları sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği 'Project Posidonia' kapsamında Bodrum Yarımadası ve Gökova Körfezi'nde deniz çayırlarını ve su altı yaşamını korumaya yönelik bilimsel çalışmalar devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Ekomiras Derneği ve Fransız deniz araştırma kuruluşu Andromde Océanologie iş birliğinde yürütülen ve Türk Gatemarine firması tarafından desteklenen "Project Posidonia" kapsamında Bodrum Yarımadası ve Gökova Körfezi'nde gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar sürüyor.

Araştırma gemisiyle yürütülen saha çalışmalarında Bodrum'un kıyıları, adaları ve koyları gelişmiş sonar sistemleriyle taranarak deniz tabanının yapısı ile Posidonia Oceanica (deniz çayırı) alanları haritalandırılıyor. Elde edilen veriler, bölgenin su altı ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir yönetimi açısından önemli bir kaynak oluşturacak.

Çalışmalar kapsamında özellikle Akyarlar ile Kos Adası arasında uzanan sağlıklı deniz çayırı alanları kayıt altına alınırken, Gökova Körfezi'nde de deniz çayırları, bentik yaşam alanları ve su altı kültürel mirası birlikte değerlendiriliyor.

Araştırmalardan elde edilen veriler ilerleyen süreçte deniz koruma alanlarının planlanması, hassas bölgelerde çapa kullanımının düzenlenmesi, ekolojik bağlama sistemlerinin oluşturulması ve sürdürülebilir denizcilik uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla kullanılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle sürdürülen Project Posidonia kapsamında elde edilen bilimsel veriler doğrultusunda Bodrum ve Gökova'daki denizel yaşamın korunmasına yönelik çalışmalar önümüzdeki dönemde de devam edecek.

Gökalp: "Bu sistem denizlerimizin korunmasına yardımcı olacak"

Ekomiras Derneği Kurucusu ve Deniz Biyoloğu Dr. Mert Gökalp, deniz çayırlarının Akdeniz'in en önemli ekosistemlerinden biri olduğunu belirterek, yürütülen çalışmaların hem bilimsel araştırmalara hem de denizlerin korunmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Gökalp, "Project Posidonia kapsamında yıllardır Bodrum kıyılarını haritalıyoruz. Bu sonar operasyonu, ilk kez 10 ila 65 metre arasındaki derin habitatları da çalışmamıza dahil etmemizi sağladı. Akyarlar ile Kos Adası arasında 40 metreye kadar uzanan kesintisiz, sağlıklı Posidonia havzasını belgelemek hem bilimsel hem de koruma stratejisi açısından son derece önemli. Öte yandan Kuzey Bodrum'da gördüklerimiz bizi temkinli olmaya zorluyor; çayır sınırlarının 35 metreden 15 metreye gerilemiş olması, kümülatif insan baskısının ne kadar derin izler bıraktığını somut olarak gösteriyor. Bu veriler yalnızca akademik bir kayıt değil gelecekte ilan edilecek deniz koruma alanları, çapa yasak bölgeleri ve kıyı ÇED süreçleri için doğrudan kullanılabilecek bir karar destek belgesi" adedi.

Başkanı Aras: "Denizlerimizi bilimle koruyoruz"

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, denizlerin korunmasının gelecek kuşaklara bırakılacak en önemli miraslardan biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Muğla, sahip olduğu kıyıları ve denizel biyoçeşitliliğiyle dünyanın en özel coğrafyalarından biri. Bu doğal zenginliği korumanın yolu, bilimsel veriler ışığında hareket etmekten geçiyor. Destek verdiğimiz Project Posidonia kapsamında yürütülen çalışmalar, denizlerimizin bugünkü durumunu ortaya koyarken gelecekte atacağımız koruma adımlarına da rehberlik edecek. Deniz çayırları yalnızca deniz canlılarının yaşam alanı değil, aynı zamanda iklim kriziyle mücadelede önemli karbon yutaklarıdır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak denizlerimizi koruyan, sürdürülebilir denizciliği destekleyen ve doğal mirasımızı gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen çalışmalara destek vermeyi sürdüreceğiz" - MUĞLA