Bolu\'da 2026 Fındık Rekoltesi Belirlendi

Bolu'da 2026 yılı fındık rekoltesinin belirlenmesine yönelik saha çalışmaları tamamlandı.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, fındık üretiminin yapıldığı Mudurnu ve Göynük ilçelerinde gerçekleştirildi. Teknik personel, belirlenen fındık bahçelerinde inceleme yaptı. Çalışmalarda çotanak sayısı, çotanaklardaki sağlam dane miktarı ile bahçelerdeki ortalama ocak ve dal sayıları tespit edildi. Sahadan elde edilen veriler, Bolu İli Fındık Rekolte Tahmin Komisyonu tarafından değerlendirildi. Değerlendirmenin ardından kentin 2026 yılı tahmini fındık rekoltesine ilişkin çalışmalar tamamlandı. Bolu'nun tahmini fındık rekoltesi, ülke genelindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanacak. - BOLU