Bolu\'da Gençlerin Karda Kayma Eğlencesi

Bolu'da haziran ayının ortasında 2 bin 400 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesine çıkan bir grup genç, karşılaştıkları kar manzarasını fırsata çevirdi. Gençlerin poşetlerle karda kayarak yaşadığı eğlenceli anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yaklaşık 2 bin 400 rakıma sahip Köroğlu Dağları'nın zirvesine çıkan gençler, geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışların ardından bölgede erimeden kalan kar örtüsüyle karşılaştı. Yaz mevsiminin yaşandığı haziran ayında kar gören gençler, bu sürpriz manzarayı eğlenceye dönüştürdü. Yanlarında bulunan poşetleri kızak gibi kullanan gençler, karın üzerinde kayarak doyasıya eğlendi.

O anlar, grupta bulunan cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - BOLU