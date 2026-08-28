Bolu'da Sıcaklık 30’dan 15’e Düştü
Bolu'da sıcaklık aniden 30 dereceden 15 dereceye düştü, sağanak yağış etkili oldu.
Termometrelerin dün 30 dereceyi gösterdiği Bolu'da bugün sıcaklık yarı yarıya düşerek yerini sağanak yağışa bıraktı.
Bolu genelinde dün bunaltıcı bir gün yaşanırken, termometreler 30 dereceyi gösterdi. Ancak kentte bugün hava durumu aniden değişti. Sıcaklıkların bir anda 15 derece birden düşmesiyle birlikte termometreler 15 dereceye kadar geriledi. Ani sıcaklık düşüşüyle beraber kent merkezinde gün içerisinde aralıklarla sağanak yağmur etkili oldu.
Kaynak: İHA
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