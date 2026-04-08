Bolu Gölcük\'te Kar ve Sis Etkili

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı ve sis etkisini gösteriyor.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Gölcük'te de etkisini gösterdi. Kar yağışıyla birlikte bölgede sis de etkili olurken, görüş mesafesinde yer yer azalma yaşandı. Kar yağışının gece saatlerine kadar gerçekleşmesi bekleniyor. - BOLU