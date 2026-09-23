Bolu Kıbrıscık'ta heyelan riskine karşı 3,3 km'lik alternatif güzergah hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu Kıbrıscık'ta heyelan riskine karşı 3,3 km'lik alternatif güzergah hazırlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Kıbrıscık\'ta heyelan riskine karşı 3,3 km\'lik alternatif güzergah hazırlanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kıbrıscık'ta Alemdar-Deveören hattında heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı 3,3 kilometrelik alternatif güzergah için çalışma yürütülüyor. Riskli yolun kademeli olarak trafiğe kapatılması planlanıyor; yeni güzergahın kış gelmeden ulaşıma açılması amaçlanıyor.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde heyelan ve kaya düşmesi riski taşıyan yola alternatif 3,3 kilometrelik yeni güzergah oluşturuluyor.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, Alemdar-Deveören arasındaki mevcut yolda yaşanan heyelan ve kaya düşmeleri nedeniyle ulaşım güvenliğinin artırılması amacıyla yeni güzergah oluşturuluyor. Risk taşıyan mevcut yolun, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak kademeli şekilde trafiğe kapatılması planlanıyor. Bolu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 3,3 kilometrelik yeni güzergahta yol açma, taş kırma ve zemin düzenleme çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler, ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Çalışmaların kış ayları başlamadan tamamlanarak yeni güzergahın vatandaşların kullanımına açılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerGüncelÇevreBoluSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emin Olcay’dan savcıya ifade sonrası ilk sözler Emin Olcay'dan savcıya ifade sonrası ilk sözler
Okul saldırısında yaralanan öğrencinin yakınından Bakan Çiftçi’ye dikkat çeken soru Okul saldırısında yaralanan öğrencinin yakınından Bakan Çiftçi'ye dikkat çeken soru
Güzellik merkezi kisvesiyle sahte senet iddiasıyla 4 ilde 10 şüpheli gözaltına alındı Güzellik merkezi kisvesiyle sahte senet iddiasıyla 4 ilde 10 şüpheli gözaltına alındı
5 yaşındaki Göktuğ’un yaşam mücadelesi Gen tedavisi için gereken tutar 2 milyon 900 bin dolar 5 yaşındaki Göktuğ'un yaşam mücadelesi! Gen tedavisi için gereken tutar 2 milyon 900 bin dolar
Emine Erdoğan, “UEA Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı“nda konuştu: Emine Erdoğan, "UEA Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı"nda konuştu:
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti Mehmet Çakmak gözaltına alındı Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı
17:13
Vlahovic’ten Serenay Sarıkaya’ya sürpriz O fotoğrafı beğendi
Vlahovic'ten Serenay Sarıkaya'ya sürpriz! O fotoğrafı beğendi
17:12
Ankara’da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçecek
Ankara'da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçecek
16:30
Kılıçdaroğlu’ndan yeni açıklama Yavaş’ı kendi sözleriyle vurdu
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Yavaş'ı kendi sözleriyle vurdu
16:14
BM Genel Kurulu’nda konuşan Şara, İsrail’e resti çekti
BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti
15:52
Tüm gözler TBMM’de İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Tüm gözler TBMM'de! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
15:48
Mansur Yavaş’ın istifasının ardından Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 17:34:21. #7.13#
SON DAKİKA: Bolu Kıbrıscık'ta heyelan riskine karşı 3,3 km'lik alternatif güzergah hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei