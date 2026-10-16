Bolu\'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, Kartalkaya ve yaylalar beyaza büründü

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, Kartalkaya ve yaylalar beyaza büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, Kartalkaya Kayak Merkezi güzergahı ile Sarıalan ve Düvenlik yaylalarını beyaz örtüyle kapladı. Çam ormanlarının karla bütünleştiği manzara dronla görüntülendi.
Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi güzergahı ile Sarıalan ve Düvenlik yaylaları tamamen beyaza büründü. Çam ağaçlarının karla kaplandığı eşsiz manzara havadan dron ile görüntülendi.
Bolu'da kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini artırdı. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi yolunun yanı sıra kentin gözde doğa alanlarından Sarıalan Yaylası ve Düvenlik Yaylası mevkiilerinde lapa lapa yağan kar, bölgeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Yeşil çam ormanlarının karla bütünleştiği görsel şölen oluşturan yaylalar ve karla kaplanan virajlı yollar, dronla görüntülendi.
Kaynak: İHA
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