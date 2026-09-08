Bozdoğan\'da 27 personel iki gün çalıştı; çöp evler temizlenip ilaçlandı

Bozdoğan Belediyesi, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ve vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda halk ve çevre sağlığını tehdit eden alanlarda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. İki gün süren çalışmalarda 27 personel biriktirilen evsel atık ve çöpleri tahliye ederek, gerekli alanlarda ilaçlama yapıldı.

Bozdoğan Belediyesi, ilçe genelinde toplum sağlığının korunması ve çevre temizliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda harekete geçen belediye ekipleri, kuruma ulaşan talep ve şikayetler üzerine belirlenen taşınmazlarda kapsamlı çöp ev temizliği gerçekleştirdi.

2-3 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalarda belediye ekipleri iki gün boyunca yoğun mesai yaptı. Çalışmalara 6 zabıta personeli, 5 Fen İşleri personeli ve 16 Temizlik İşleri personeli olmak üzere toplam 27 belediye personeli katıldı. Ekipler, taşınmazlarda uzun süredir biriktirilen evsel atık, çöp ve benzeri malzemeleri titizlikle toplayarak 5 traktör, 7 kamyonet, 2 kamyon ve 2 çöp taksi olmak üzere toplam 16 araç çöpü alandan tahliye etti. Yoğun çalışma sonucunda biriktirilen atıkların tamamına yakını taşınmazlardan uzaklaştırılarak ilgili bertaraf alanlarına taşındı.

Atıkların tahliye edilmesinin ardından çevre ve toplum sağlığı açısından oluşabilecek risklere karşı gerekli görülen alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. Özellikle kötü koku, haşere ve benzeri hijyen sorunlarının önüne geçilmesi amacıyla bina ve çevresinde gerekli tedbirler alındı.

Bozdoğan Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve ilgili mahalle muhtarlıkları da destek verdi.

Bozdoğan Belediyesi'nden çalışmaya ilişkin yapılan açıklamada, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda vatandaşlarımızın sağlığı ve ilçemizin temizliği için kapsamlı çöp ev temizliği ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdik. 2-3 Eylül tarihlerinde yürütülen çalışmalarda biriktirilen evsel atık ve çöpler ekiplerimiz tarafından temizlenerek tahliye edildi. 27 personel ile gerçekleştirilen çalışmaların ardından gerekli alanlarda ilaçlama da yapıldı. Bozdoğan'ımızın daha temiz, sağlıklı ve güvenli bir ilçe olması için sahadayız, çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.