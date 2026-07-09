Bozdoğan Belediyesi\'nden Örencik\'te bahçe yolu çalışması

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kırsal mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Bozdoğan Belediyesi, Örencik Mahallesi Evrenler Mevkii'nde bahçe yollarını düzenledi.

Bozdoğan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, bölgede bulunan bahçe yollarında bakım ve iyileştirme çalışmaları yapıldı. Düzenleme sayesinde üreticilerin tarım arazilerine ulaşımının kolaylaştırıldığı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, ilçenin her noktasında vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik hizmet üretmeye devam ettiklerini belirterek, kırsal mahallelerde özellikle tarımsal üretimi destekleyen altyapı çalışmalarına öncelik verdiklerini ifade etti.

Örencik Mahallesi Muhtarı Ömer Hizal da yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Evrenler Mevkii'nde gerçekleştirilen bahçe yolu düzenleme çalışmalarıyla üreticilerimiz ve vatandaşlarımız daha rahat ulaşım sağlayacak. Yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Galip Özel'e, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Bozdoğan Belediyesi'nin, üreticilerin ulaşımını kolaylaştıracak kırsal altyapı çalışmalarını ilçenin farklı mahallelerinde planlı şekilde sürdürdüğü bildirildi. - AYDIN