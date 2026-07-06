Bozdoğan'da doğalgaz için ilk kazma vuruldu - Son Dakika
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Bozdoğan'da doğalgaz için ilk kazma vuruldu

Bozdoğan\'da doğalgaz için ilk kazma vuruldu
06.07.2026 15:28  Güncelleme: 15:30
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Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, ilçede yıllardır beklenen doğalgaz altyapı çalışmalarının başladığını duyurdu. İlk kazmanın vurulduğu proje, modern şehirleşme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, ilçede doğalgaz altyapı çalışmalarının resmen başlaması dolayısıyla bir açıklama yaptı. Yıllardır beklenen yatırımın hayata geçmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Başkan Özel, 2026 yılının en güzel müjdelerinden birini Bozdoğan halkıyla paylaştıklarını ifade etti.

Doğalgaz firması ekipleri tarafından ilçe merkezinde ilk kazmanın vurulduğunu ve kazı ile boru döşeme çalışmalarına başlandığını belirten Başkan Özel, doğalgaz projesinin Bozdoğan'ın modern şehirleşme sürecinde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Başkan Mustafa Galip Özel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli hemşehrilerim; 2026 yılının en güzel müjdelerinden birini sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bozdoğan'ımızın yıllardır özlemle beklediği doğalgaz çalışmaları resmen başladı. Doğalgaz ekipleri tarafından ilçe merkezimizde ilk kazma vuruldu, kazı ve boru döşeme çalışmalarına başlanıyor. Modern şehirleşme yolunda önemli bir adım olan doğalgaz projesi, etaplar halinde tüm planlama doğrultusunda sürdürülecek. Bozdoğan'ımızın yıllardır beklediği bu hizmetin hayata geçiyor olmasından büyük mutluluk duyuyor, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. İlçemize değer katacak bu yatırımın tüm hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bozdoğan'ımıza hayırlı olsun"

İlçenin altyapısını güçlendirecek ve yaşam kalitesini artıracak önemli yatırımlar arasında yer alan doğalgaz projesi kapsamında çalışmaların planlanan program çerçevesinde etap etap sürdürüleceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Bozdoğan'da doğalgaz için ilk kazma vuruldu - Son Dakika

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