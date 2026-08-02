Bu bahçede yetiştirilen ürünler ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor - Son Dakika
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Bu bahçede yetiştirilen ürünler ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor

Bu bahçede yetiştirilen ürünler ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor
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Düzce Belediyesi Tarım Akademisi’nde ata tohumlarından yetiştirilen sebze ve meyvelerin ilk hasadı gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi Tarım Akademisi'nde ata tohumlarından yetiştirilen sebze ve meyvelerin ilk hasadı gerçekleştirildi. İlk mahsulleri Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü toplarken, elde edilen ürünler Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırılmaya başlandı.

Düzce Belediyesi tarafından yerli üretimi desteklemek ve ata tohumlarını gelecek nesillere ulaştırmak amacıyla hayata geçirilen Tarım Akademisi'nde hasat heyecanı yaşandı. Bu yılın ilk mahsullerini Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü topladı. Tarım Akademisi bünyesindeki 6 dönümlük alanda ata tohumlarından yetiştirilen Koçaş patlıcanı, topak patlıcanı, Çanakkale domatesi, salatalık, Kamber biberi, Sarayönü biberi, Çifteler biberi ve Ayşe Kadın fasulyesinin ilk mahsulleri toplandı. Ayrıca 2 dönümlük alanda yetiştirilen karpuzların da ilk hasadı yapıldı.

Tarım Akademisi'ndeki ilk hasada katılan Başkan Özlü, olgunlaşan sebze ve meyveleri kendi elleriyle topladı. Hasat edilen ürünler, Düzce Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne kayıtlı ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırlandı.

"Hem üretiyor hem eğitim veriyoruz"

İlk hasadın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Özlü, "Burası Milli Emlak'a ait bir araziydi. Tarım Bakanlığımızla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda alanın belediyemize tahsis edilmesini sağladık. Belediyemiz burada ata tohumlarının korunması, geliştirilmesi ve üretime kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütürken aynı zamanda tıbbi ve aromatik bitkiler de yetiştiriyor. Muhteşem bir manzaraya sahip bu alanda, Düzce'nin merkezinde örnek bir çiftlik oluşturduk. Burada yetiştirilen ürünlerin neredeyse tamamı ata tohumlarından elde edildi. Geçtiğimiz ay siyez buğdayımızın hasadını gerçekleştirmiştik, şimdi de sebzelerimizi toplamaya başladık. Tarım, stratejik öneme sahip bir sektördür. Biz burada yalnızca üretim yapmıyor, aynı zamanda eğitim faaliyetleri de yürütüyoruz. Belediyemizin koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle iş birliği içerisinde Düzce'nin tarımsal üretimine katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hasat ettiğimiz bu ürünleri Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Belediye, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bu bahçede yetiştirilen ürünler ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor - Son Dakika

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