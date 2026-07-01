Buharkent\'te bozulan sokaklarda kilit parke çalışması sürüyor

Aydın'ın Buharkent ilçesi İstiklal Mahallesi'nde altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan ve üstyapısı bulunmayan sokaklarda kilit parke taşı döşeme ve tamirat çalışmaları etap etap sürdürülerek yollar yeniden kullanıma hazır hale getiriliyor.

Buharkent Belediyesi, İstiklal Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sonrası deforme olan sokaklarda üstyapı düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri tarafından yürütülen kilit parke taşı döşeme ve tamirat işlemleriyle, mahallede ulaşım konforunun yeniden sağlanması hedefleniyor. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ise çalışmaların altyapısı tamamlanan bölgelerde etap etap devam ettiğini belirterek, ilçedeki tüm sokakların yeniden düzenli ve güvenli hale getirileceğini ifade etti.

Başkan Erol, yaptığı paylaşımda "İstiklal Mahallemizde altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan ve üstyapısı bulunmayan sokaklarımızda kilit parke taşı döşeme ve tamirat çalışmalarımız devam ediyor. Altyapısı tamamlanan sokaklarımızda çalışmalarımızı etap etap sürdürüyor, yollarımızı yeniden kullanıma hazır hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN