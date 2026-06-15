Buharkent'te ilekler, tezgahta incelendi - Son Dakika
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Buharkent'te ilekler, tezgahta incelendi

Buharkent\'te ilekler, tezgahta incelendi
15.06.2026 10:13  Güncelleme: 10:15
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilek pazarında kalite ve sağlık denetimi yaptı. Üreticilerle bir araya gelen yetkililer, incirde hastalıkların önlenmesi için denetimlerin süreceğini belirtti.

Aydın'ın Buharkent İlçesinde Aydın Tarım ve orman Müdürlüğü ekipleri ilek pazarında inceleme ve denetimde bulundu.

Kuyucak ve Efeler ilçelerindeki ilek pazarlarının ardından Aydın tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz, Buharkent ilçesinde yoğun hareketliliğin yaşandığı ilek pazarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Denetime Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Buharkent İlçe Müdürü Soner Altun, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu, teknik personel ve belediye zabıta ekipleri eşlik etti.

Pazardaki üreticiler ve esnaflarla bir araya gelen yetkililer, ilek meyvelerinin kalitesi, sağlığı ve piyasa durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakanlığın talimatları ve Valilik Tebliği doğrultusunda, incirde kaliteyi korumaya ve hastalıkların önlenmesine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Buharkent'te ilekler, tezgahta incelendi - Son Dakika

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