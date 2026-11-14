Burhaniye'de Güner Özdemir, eski hastane arsasındaki otopark için önlem istedi - Son Dakika
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Burhaniye'de Güner Özdemir, eski hastane arsasındaki otopark için önlem istedi

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Burhaniye\'de Güner Özdemir, eski hastane arsasındaki otopark için önlem istedi
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Burhaniye'de eski hastane arsasının otopark olarak kullanıldığını belirten Güner Özdemir, bazı dikkatsiz sürücülerin burayı girilmez hale getirdiğini söyledi. Özdemir, otoparkta önlem alınmasını ve yağışlı havalarda çamura dönüşen alana mıcır dökülmesini istedi.

Burhaniye ilçesinde, otopark sorunu her geçen gün büyürken, mevcut otoparklarda da dikkatsiz sürücüler tepki çekiyor. Eski hastane arsasında düzensiz otoparkların sıkıntıya neden olduğunu kaydeden Güner Özdemir, önlem alınmasını istedi.

Burhaniye"de Belediyenin Eski Otogarda başlattığı otopark çalışmaları sürücüleri sevindirirken, mevcut otoparklarda da önlem alınması istendi. Burhaniye'de otopark sorununun büyük olduğunu kaydeden Güner Özdemir, "Eski hastane yeri otopark olarak kullanılıyor. Çok sayıda sürücü buradan yararlanıyor. Ancak, bazı dikkatsiz sürücüler otoparkı girilmez hale sokuyor. Buna çözüm bulunsa iyi olacak. Bir de burası yağışlı havalarda çok çamur oluyor. Mıcır dökülmeli" dedi.

Kaynak: İHA
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