Burhaniye'de yaklaşık 50 yıllık kanalizasyon hattı tıkandı, akış durdu - Son Dakika
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Burhaniye'de yaklaşık 50 yıllık kanalizasyon hattı tıkandı, akış durdu

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Burhaniye\'de yaklaşık 50 yıllık kanalizasyon hattı tıkandı, akış durdu
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Burhaniye'de yaklaşık 50 yıllık ana kanalizasyon hattında tıkanıklık meydana geldi ve akış geçici olarak durdu. Akışın yeniden sağlanamaması üzerine ekipler çalışma başlattı; düşük kotlu noktalarda geçici taşkın ve geri tepme yaşanabiliyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, merkez mahallelerin kanalizasyon yükünü taşıyan, yaklaşık 50 yıl önce yapılmış ana kanalizasyon büz hattında tıkanıklık meydana gelirken, kanalizasyon akışı geçici olarak durdu. Arızanın meydana geldiği hattın Büyükşehir Belediyesi Hal bölgesinden başlayarak İzmir-Çanakkale Karayolu'nun altından geçerek Çoruk bölgesine doğru devam ettiği açıklandı.

Arızadan sonra, özellikle İzmir-Çanakkale Karayolu altındaki geçiş bölümünde yapılan incelemelerde, hattın tıkandığı veya çökme meydana gelmiş olabileceği tespit edildi. Baski'den yapılan açıklamada, "Söz konusu kanalizasyon hattının yaklaşık 50 yıllık olması ve ekonomik kullanım ömrünü tamamlamış bulunması, yaşanan arızanın temel nedenini oluşturmaktadır. Kanalizasyon açma aracıyla gerçekleştirilen müdahalelere rağmen hattaki akışın yeniden sağlanamaması üzerine ekiplerimiz tarafından gerekli çalışmalar başlatılmış olup arızanın giderilmesine yönelik müdahaleler devam etmektedir. Hattaki akışın kesintiye uğraması nedeniyle, özellikle bölgedeki düşük kotlu noktalarda geçici taşkınlara, kanalizasyon seviyesinde yükselmelere ve geri tepmelere bağlı sorunlar yaşanabilmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi ve kanalizasyon akışının yeniden sağlanması amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Yaşanan durum, uzun yıllar önce inşa edilmiş ve ekonomik ömrünü tamamlamış kanalizasyon hattında meydana gelen teknik arızadan kaynaklanmaktadır. Sorunun giderilmesi için ilgili ekipler çalışmalarına devam etmekte olup gelişmeler doğrultusunda gerekli müdahaleler gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi

Kaynak: İHA
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