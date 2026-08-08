Burhaniye’de ağaç kesilmesine isyan

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İskele Mahallesi Adyar Mevkiinde Belediyenin başlattığı yol genişletme çalışmaları sırasında ağaçların kesilmek istenmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Mahalle sakinlerinden İhsan Memiş, vatandaşların diktiği ağaçların kesilmesini istemediklerini söyledi.

İskele Mahallesi Adyar Mevkiinde Belediyenin başlattığı yol genişletme çalışmaları sırasında ağaçların kesilmek istenmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Mahalle sakinleri, ağaçların kesilmesini istemediklerini söyledi. Mahalle sakinlerinden İhsan Memiş, " Belediye 20 yıl önce yol kenarlarına 50 santimetre genişliğinde tretuvar yaptı. Ancak hiçbir ağaçlandırma yapmadı. Çöp ve moloz dökülen yerleri vatandaşlar kendi imkanları ile temizleyip ağaç dikmişlerdir. Şu anda zeytin, dut ve çam ağaçları hem meyve vermekte hem de yöreye güzellik katmaktadır. Şimdi belediye yola kilit taşı yapmak isterken yolun sağ ve sol tarafına vatandaş tarafından dikilen bu ağaçları da kesmek istiyor. Belediye kanununa aykırı davranıyor. Kendisi yeşil için çalışacağına vatandaşına diktiğine düşman olmuş. Ağaçları söküp başka yere götüreceklerini söylüyorlar. Bu ağaçlar kökten sökülse dahi tutmaz. Ağustos ortasında hiçbir ağaç tutmaz. Yola gelen dalları kesin diyoruz. Onu da kabul etmiyorlar. Bu cahil zihniyeti anlamak mümkün değil" diye konuştu.