Büyükşehir'den İnegöl'e 18 kilometre uzunluğunda yeni yol - Son Dakika
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Büyükşehir'den İnegöl'e 18 kilometre uzunluğunda yeni yol

Büyükşehir\'den İnegöl\'e 18 kilometre uzunluğunda yeni yol
17.07.2026 15:57  Güncelleme: 15:58
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl ilçesindeki dört mahallede toplam 18 kilometre uzunluğunda yeni imar yolları açıyor. 8 km'lik kısım tamamlandı, kalan 10 km'de kazı ve dolgu çalışmaları sürüyor. Yıl sonuna kadar bitirilmesi hedeflenen proje ile ulaşımın daha hızlı ve modern hale gelmesi amaçlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde çalışmalarını sürdürdüğü yeni imar yolları kapsamında İnegöl ilçesindeki dört mahalleye toplam 18 kilometre uzunluğunda yeni yol kazandırıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İnegöl'ün Akhisar, Baykoca, Yeniceköy ve Huzur mahallelerinde toplam 18 kilometre uzunluğunda yeni imar yolu açma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Söz konusu bölgede 8 kilometrelik yolu tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kalan 10 kilometrelik kısımda kazı ve dolgu çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler tarafında 125.000 metreküp kazı ve 232.000 ton alt temel malzemesi ile dolgu işlemi yapıldı. Tamamlanan kısımlarda ilgili kurumlar eş zamanlı olarak altyapı çalışmaları, 4 ayrı ekip tarafından yürütülüyor. Yıl sonuna kadar bitirilmesi hedeflenen yeni imar yollarının hizmete girmesiyle birlikte İnegöl ilçesinde ulaşım daha hızlı ve modern hale gelmesi hedefleniyor.

Ulaşım yatırımları devam edecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa'yla birlikte ulaşım ihtiyacının da büyüdüğünü belirterek "Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin genelinde kesintisiz ulaşım tesis etmek için teyakkuz halindeyiz. Hemşerilerimize layık olduğu güvenli ve konforlu ulaşım imkanını sunmak gayretiyle ekiplerin ihtiyaç duyulan her noktada çalışıyor. Bir yandan bakım ve onarım bekleyen yolları yeniliyor öte yandan yeni yollar açarak şehrimizin ulaşım ağını güçlendiriyoruz. Saha taramalarımız ve yerinde incelemelerimiz sonrası yaptığımız planlamalar kapsamında yeni ulaşım yatırımlarımız devam edecek. İnegöl'de çalışmaları süren ve tamamlandığında ilçe trafiğine katkı sunacak yeni yolun şimdiden hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Büyükşehir'den İnegöl'e 18 kilometre uzunluğunda yeni yol - Son Dakika

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