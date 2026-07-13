Bursa'da Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde su kesintisi - Son Dakika
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Bursa'da Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde su kesintisi

13.07.2026 10:02
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde 14-18 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatlerinde su kesintisi yapılacağını duyurdu. Vatandaşların tedbirli olması istendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre,

Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi ile Mustafakemalpaşa İlçesi, Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye Mahallelerinde 14 - 18 Temmuz 2026 tarihleri arasında saat 09.00 - 18.00 saatleri arası su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Nilüfer İlçesi Özlüce Mahallesi, Özer Sokak, Erdinç Sokak ve civarı muhtelif cadde ve sokaklarda 14 Temmuz 2026 - 18 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı, Mustafakemalpaşa İlçesi, Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda 14 Temmuz 2026 - 18 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı belirtilerek Vatandaşların tedbirli olması rica olundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Belediye, Bursa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bursa'da Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde su kesintisi - Son Dakika

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