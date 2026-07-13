Bursa'da Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre,

Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi ile Mustafakemalpaşa İlçesi, Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye Mahallelerinde 14 - 18 Temmuz 2026 tarihleri arasında saat 09.00 - 18.00 saatleri arası su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Nilüfer İlçesi Özlüce Mahallesi, Özer Sokak, Erdinç Sokak ve civarı muhtelif cadde ve sokaklarda 14 Temmuz 2026 - 18 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı, Mustafakemalpaşa İlçesi, Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda 14 Temmuz 2026 - 18 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı belirtilerek Vatandaşların tedbirli olması rica olundu. - BURSA