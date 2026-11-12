Bursa'da Atatürk Caddesi'nde lodosun devirdiği ağaç park halindeki iki araca düştü - Son Dakika
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Bursa'da Atatürk Caddesi'nde lodosun devirdiği ağaç park halindeki iki araca düştü

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Bursa\'da Atatürk Caddesi\'nde lodosun devirdiği ağaç park halindeki iki araca düştü
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Bursa\'da Atatürk Caddesi\'nde lodosun devirdiği ağaç park halindeki iki araca düştü
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Bursa'da yer yer saatte 50 kilometre hıza ulaşan lodos, Atatürk Caddesi'nde park halindeki otomobil ve motosikletin üzerine ağaç devirdi. Araçlarda ufak hasar oluşurken, olay sırasında kaldırımda kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Bursa'da yer yer saatte 50 kilometre hıza ulaşan lodos, ağacı kökünden söktü. Büyük bir gürültüyle otomobil ve motosikletin üzerine düşen ağaç, araçlarda hasara yol açtı. O sırada kaldırımda kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

Bursa'da kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Kentin işlek caddelerinden Atatürk Caddesi'nde rüzgarın şiddetine daha fazla dayanamayan ağaç, büyük bir gürültüyle devrilerek park halindeki otomobil ile motosikletin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, devrilen ağaca keserek müdahale ederken, ağacın altında kalan otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı.

Otomobilde ve motosiklette ufak hasarlar oluşurken, o esnada kaldırımdan kimsenin geçmemesi büyük bir faciayı önledi.

Kaynak: İHA
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