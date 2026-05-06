Büyükşehir Nilüferin derelerini ıslah ediyor
06.05.2026 10:25  Güncelleme: 10:26
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ, Nilüfer ilçesinde sivrisinek ve koku oluşumunu engellemek adına dere temizlik çalışmalarına hız verdi. Ayafatma ve Ayvalı Dereleri'nde toplamda 4,8 kilometrelik temizlik gerçekleştiriliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde sürdürdüğü dere ıslah ve temizlik çalışmalarına Nilüfer ilçesinde devam ediyor. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte artış gösteren sivrisinek ve koku oluşumunu engellemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, dere yataklarında biriken çöp ve rüsubatlar temizleniyor.

Ayafatma Deresi'nde gerçekleştirilen temizlik çalışmasının toplamda 3 bin metre uzunluğunda olacağı belirtilirken, çalışmalar 16 metre uzun bomlu ekskavatör ile sürdürülüyor. Dere içerisinden çıkarılan çöp ve rüsubat, damperli kamyonlarla döküm sahalarına taşınıyor. Ayvalı Dere'de de toplam bin 800 metre uzunluğunda planlanan temizlik çalışmaları, 18 metre uzun bomlu ekskavatör ile gerçekleştiriliyor. Ekipler, dere yatağında biriken atıkları titizlikle temizleyerek bölgeyi yaz aylarına hazırlıyor.

Balkan Mahallesi'nde bulunan beton derelerde yürütülen ve 2 bin 700 metreyi bulun alandaki temizlik çalışmalarında mini ekskavatör, lastikli ekskavatör ve vinç desteğiyle çalışmalar sürüyor. Çıkarılan çöp ve rüsubat damperli kamyonlarla düzenli depolama sahalarına naklediliyor. - BURSA

