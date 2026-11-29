Bursa'da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını aksattı. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 29 Kasım 2026 Pazar günü için planlanan toplam 15 seferin iptal edildiğini açıkladı.

BUDO'nun açıklamasına göre, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) hattında karşılıklı seferler ile Armutlu (İhlas) bağlantılı seferler iptal edildi.

BUDO'nun iptal ettiği seferler arasında Mudanya-İstanbul yönünde saat 08.00, 09.30, 13.30, 16.45 ve 19.15'teki, İstanbul-Mudanya yönünde ise saat 08.00, 10.30, 14.00, 17.00 ve 19.30'daki seferler bulunuyor. Bunun yanı sıra saat 09.30'daki Mudanya-Armutlu, 10.00'daki Armutlu-İstanbul, 14.00'teki İstanbul-Armutlu ve 15.30'daki Armutlu-Mudanya seferleri de iptal edildi.

İDO da olumsuz hava şartları sebebiyle saat 11.30'da yapılması planlanan Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferinin iptal edildiğini duyurdu.