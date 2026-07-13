Başkan Vekili Biba, ulaşıma nefes aldıracak projeleri inceledi - Son Dakika
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Başkan Vekili Biba, ulaşıma nefes aldıracak projeleri inceledi

Başkan Vekili Biba, ulaşıma nefes aldıracak projeleri inceledi
13.07.2026 13:30  Güncelleme: 13:41
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Nilüfer'de yapımı devam eden Gelibolu Caddesi, Barbaros Bulvarı ve Atlıçayır Bulvarı'nda incelemelerde bulundu. 300 bin nüfusu etkileyecek 15 kilometrelik yol bağlantısı için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Nilüfer'de yeni imar yolları kapsamında yapımı devam eden Gelibolu Caddesi, Barbaros Bulvarı ve Atlıçayır Bulvarı'nda teknik incelemelerde bulundu.

Şahin Biba başkanlığındaki heyette belediye bürokratlarının yanı sıra AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan da yer aldı. Gelibolu Caddesi'nde açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Şahin Biba, çalışmanın Görükle-İrfaniye-İzmir Yolu bağlantısını sağlayacak önemli bir ulaşım aksı olduğunu belirtti. Yeni imar yollarında çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü ifade eden Başkan Vekili Biba, "Şehrimiz büyürken ulaşım sorunlarımız da artıyor. Bu sorunların çözümü için yeni imar yollarındaki çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Şu anda Gelibolu Caddesi'ndeyiz. İnşallah bu ayın sonuna kadar kazı çalışmalarını tamamlayacağız. Ardından BUSKİ, UEDAŞ ve Türk Telekom tarafından altyapı çalışmaları gerçekleştirilecek. Sonrasında yol asfaltlanarak en kısa sürede Bursalı hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak" dedi.

"300 Bin nüfusu etkileyecek yatırımlar aralıksız sürüyor"

Nilüfer'in batı kesiminde yer alan ve yaklaşık 300 bin nüfusu doğrudan etkileyecek ulaşım yatırımlarının aralıksız sürdüğünü belirten Biba, "Kayapa, Kızılcıklı, Hasanağa ve Balkan mahallelerimizi kapsayan bölgede toplam 15 kilometrelik yol bağlantısı oluşturuyoruz. Büyüyen şehrimizin artan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için adım adım ilerliyoruz. Hedefimiz, hemşehrilerimizin daha güvenli, daha hızlı ve daha konforlu yollarda ulaşım sağlamasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamanın ardından Şahin Biba başkanlığındaki heyet, diğer bölgelerdeki yol çalışmalarını da yerinde inceledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Başkan Vekili Biba, ulaşıma nefes aldıracak projeleri inceledi - Son Dakika

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