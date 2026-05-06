Bursa'da Yolda Ayı Görüntülendi
Bursa'da Yolda Ayı Görüntülendi

06.05.2026 09:36
Orhaneli'de ana yola inen ayı vatandaşlar tarafından görüntülendi, kısa süreli paniğe yol açtı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi yolunda ana yola inen ayı vatandaşlar tarafından görüntülendi. Ayının yerleşim yerlerine yakın noktada görülmesi bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Kapıkaya İncebel mevkisinde ana yola inen ayı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Erenler ve Göktepe mahalleleri arasında görülen ayının, iki köye yakın bölgede dolaştığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametine seyir halinde olan vatandaşlar yol kenarında hareket eden ayıyı fark etti. Kısa süreli hayrete düşen vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde ayının yol kenarındaki ağaçlık alanda ilerlediği görüldü.

Bölge sakinleri, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtirken, ayının bir süre sonra yeniden ormanlık alana yöneldiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

