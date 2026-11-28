Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ikamet eden Saadettin Yaşar, kızı Emine Yaşar Eski ile mantar toplamak üzere Bursa'nın Harmancık ilçesi sınırlarındaki ormanlık alana gittiğinde, alışılmışın dışında bir büyüklüğe sahip "melki" mantarına rastladı.

Yağışların bölgede etkili olmasının ardından kızı Emine Yaşar Eski ile doğaya çıkan Saadettin Yaşar, ormanlık alandaki aramaları sırasında devasa boyutlarda bir mantarla karşılaştı. Halk arasında "melki" ya da "çıntar" diye bilinen mantarın büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen baba-kız, buldukları mantarı özenle toplayıp Tavşanlı'ya getirdi.

Mantar toplamak için ormanlık alanlara daha önce de sık sık gittiğini belirten Saadettin Yaşar, ilk kez bu kadar büyük bir melki mantarına rastladığını ifade etti. Tavşanlı'ya getirilen ve çevresindekilerin de yoğun ilgisini çeken yaklaşık 20 santimetre çapındaki dev mantar, görenleri şaşırttı.