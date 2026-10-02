Bursa Nilüfer'de Eker I Run koşusu nedeniyle Keles Yolu gidişi 06.30'da kapatılacak - Son Dakika
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Bursa Nilüfer'de Eker I Run koşusu nedeniyle Keles Yolu gidişi 06.30'da kapatılacak

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Bursa Emniyet Müdürlüğü, 4 Ekim Pazar günü Nilüfer'deki 13. Eker I Run Yol Koşusu nedeniyle Keles Yolu'nun gidiş istikametinin trafiğe kapatılacağını duyurdu. Keles gidişi 06.30'dan itibaren kademeli olarak kapanacak, trafik geliş istikametinden iki yönlü sağlanacak.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, 4 Ekim Pazar günü Nilüfer ilçesinde düzenlenecek "13. Eker I Run Yol Koşusu" nedeniyle Keles Yolu'nun gidiş istikametinin trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Emniyetten yapılan açıklamada, koşunun Beşevler Kavşağı (Lefkoşa Cad.-Yıldırım Cad. Kavşağı) - Eker Meydanı - Çamlıca Kavşağı - Misi Köyü Köprülü Kavşağı - Gökçeören Köyü Kavşağı - Doğancı Jandarma önü - Bursa/Orhaneli/Keles Kavşağı güzergahında yapılacağı belirtildi. Açıklamaya göre, 4 Ekim Pazar günü saat 06.30 itibarıyla Lefkoşa Caddesi Beşevler Kavşağı - Çamlıca Kavşağı arası Keles gidiş istikameti trafiğe kapatılacak, trafik akımı geliş istikametinden geliş-gidiş şeklinde iki yönlü olarak sağlanacak. Saat 07.30 itibarıyla ise Beşevler Kavşağı'ndan başlayarak Eker Meydanı, Çamlıca Kavşağı, Misi Köyü Köprülü Kavşağı, Gökçeören Köyü Kavşağı, Doğancı Jandarma önü üzerinden Bursa/Orhaneli/Keles Kavşağı'na kadar olan Keles istikameti etkinlik bitimine kadar trafiğe kapalı olacak. Bu bölümde de trafik akımı Bursa merkeze geliş istikametinden iki yönlü verilecek.

Yetkililer, söz konusu güzergahları kullanacak vatandaşların trafik görevlileri ile işaret ve işaretçilerin yönlendirmelerine uymaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri gerektiğini bildirdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa Nilüfer'de Eker I Run koşusu nedeniyle Keles Yolu gidişi 06.30'da kapatılacak - Son Dakika
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