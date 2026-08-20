Yenişehir’de su kesintisi
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BUSKİ, Yenişehir ilçesi Kavaklı Mahallesi ve civarında 21-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında 08.00-18.00 saatlerinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.
BUSKİ Genel Müdürlüğü, merkez Yenişehir ilçesine su kesintisi yapılacağı açıklandı.
Büyükşehir Belediyesi'nden açıklamada şöyle denildi;
"BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında; Yenişehir İlçesi Kavaklı Mahallesi ve civarında 21 Ağustos 2026 ve 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında 08: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."
Kaynak: İHA
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