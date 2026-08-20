Yenişehir’de su kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü, merkez Yenişehir ilçesine su kesintisi yapılacağı açıklandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden açıklamada şöyle denildi;

"BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında; Yenişehir İlçesi Kavaklı Mahallesi ve civarında 21 Ağustos 2026 ve 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında 08: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."