Büyükşehir Acıpayam\'a 2 malç makinesi kazandırdı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve tarımsal üretimde verimliliği artırmak amacıyla desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Acıpayam ilçesine 2 adet malç makinesi kazandırıldı.

Tarımsal faaliyetlerde mekanizasyonun yaygınlaştırılması ve teknolojinin üreticilerle buluşturulması hedefiyle yürütülen çalışmalar çerçevesinde sağlanan destekle, özellikle kavun, karpuz, domates, biber ve çilek üretiminde toprak işleme süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor. Proje sayesinde iş gücü kayıplarının azaltılması, çevresel etkilerin en aza indirilmesi ve sürdürülebilir arazi kullanımının desteklenmesi hedefleniyor.

Teslim töreni Gümüş Mahallesi'nde yapıldı

Acıpayam Gümüş Mahallesi'nde düzenlenen teslim törenine Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yücel Arazsu, Gümüş Mahalle Muhtarı Musa Yılmaz ve üreticiler katıldı. Burada bir konuşma yapan Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye yönelik desteklerinin önemine dikkat çekerek, "Büyükşehir Belediyemizin yeni bir hizmetiyle karşı karşıyayız. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan malçlama ünitesini de Büyükşehir Belediyemiz tesis etti. Gümüş Mahallemizden başladık. İhtiyacı olan tüm vatandaşlarımızı başvuru yapmaya davet ediyoruz. Kendilerine makineyi tahsis edeceğiz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Üreticilerden teşekkür

Sağlanan destekten memnuniyet duyduklarını ifade eden üreticiler ise, malç makinelerinin işlerini önemli ölçüde kolaylaştıracağını belirterek Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Üreticiler, bu tür desteklerin artarak devam etmesinin hem verimlilik hem de maliyetlerin düşürülmesi açısından büyük katkı sağladığını dile getirdi. - DENİZLİ