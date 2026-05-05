Büyükşehir Belediyesi yeni düzenlemeler ile toplu taşıma ağını rahatlatıyor

05.05.2026 17:47  Güncelleme: 17:48
Büyükşehir Belediyesi, Toplu Taşıma Merkezi'nde gerçekleştirdiği yeni düzenlemeler ile trafik akışını rahatlatıyor. Toplu ulaşımda hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında, Toplu Taşıma Merkezi'nde gerçekleştirilen yeni düzenleme ile merkezdeki yoğunluk önemli ölçüde azaltılıyor.

Yapılan planlama doğrultusunda kırsal hatların mahalle bazlı olarak yeniden yapılandırılması sayesinde hem operasyonel süreçler kolaylaşıyor hem de ulaşım ağı daha sistemli bir yapıya kavuşturuluyor.

Hem konfor hem yaya güvenliği artırılıyor

Yapılan düzenleme ile birlikte araç hareketleri daha kontrollü hale gelirken, özellikle Toplu Taşıma Merkezi'nde yaşanan araç yoğunluğu ve karmaşanın önüne geçildi. Hatların mahallelere göre ayrılması, araç giriş-çıkışlarının daha düzenli yapılmasını sağlarken, trafik akışında da gözle görülür bir rahatlama oluşturdu. Yeni sistem sayesinde seferler daha planlı ve zamanında gerçekleştirilirken, vatandaşların ulaşım hizmetlerinden daha etkin faydalanması sağlanıyor. Durak noktalarında yapılan iyileştirmeler ve saha düzenlemeleriyle birlikte hem yolcu konforu hem de yaya güvenliği artırılıyor.

Hizmet kalitesi artacak

Toplu Taşıma Merkezi yetkilileri, yapılan bu düzenlemenin sadece kırsal hatları değil, merkezdeki genel işleyişi de olumlu yönde etkilediğini belirtti. Araç trafiğinin azalmasıyla birlikte merkezin daha verimli hale gelmesi hedefleniyor. Kırsal hatlarda hayata geçirilen bu yeni uygulama ile birlikte, daha güvenli, daha düzenli ve daha erişilebilir bir toplu taşıma hizmeti sunulması hedeflenirken, Toplu Taşıma Merkezi'nde sağlanan rahatlama da hizmet kalitesine doğrudan katkı sunuyor. Yetkililer, ilerleyen süreçte de vatandaş odaklı düzenlemelerin devam edeceğini dile getirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
