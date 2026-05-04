Büyükşehir'den ahırlarda karasineğe karşı mücadele
Büyükşehir'den ahırlarda karasineğe karşı mücadele

04.05.2026 12:24  Güncelleme: 12:27
Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında sinek ve haşerelere karşı popülasyonu azaltmak amacıyla çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, hayvancılığın yapıldığı bölgelerde halk sağlığını korumak ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların üretim verimini artırmak amacıyla ahırlarda kapsamlı karasinek ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, vektörle mücadele çalışmaları kapsamında 19 ilçede ve 614 mahallede hizmet verirken, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ahırlarında da karasineğe karşı yoğun mücadele yürütüyor.

Halk sağlığı için yoğun çalışma

Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü, sivrisinek, karasinek, hamamböceği, pire ve kemirgen gibi hastalık taşıyıcı canlıların çevre ve insan sağlığını tehdit etmeyecek seviyede kontrol altında tutulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen uygulamalarda, Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, hedef canlıya yönelik biyosidal ürünler kullanılıyor. Biyosidal ürün uygulayıcısı sertifikasına sahip yaklaşık 1600 saha personeliyle hizmet veren Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yıl boyunca planlı ve kapsamlı şekilde devam ediyor.

Üreme alanları hedef alınıyor

Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumanın yanı sıra hayvancılıkla uğraşan vatandaşların elde edeceği verimi artırmak amacıyla ilçelerde bulunan ahırlarda kapsamlı karasinek ilaçlama çalışması yapıyor. Hayvancılık işletmelerinde önemli bir sorun oluşturan karasineklerin, hayvan refahını olumsuz etkilediği ve hastalık yayma riski taşıdığı belirtiliyor. Karasinek mücadelesinde, ahır çevrelerindeki gübrelik alanlar, atık depolama noktaları ve organik atık birikintileri hedef alınıyor. Karasineklerin larva aşamasında etkisiz hale getirilmesi amacıyla hedef canlıya yönelik ürünler kullanılarak, sorunun kaynağında önlenmesi amaçlanıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

