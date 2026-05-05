Büyükşehir yaz kış demeden yol çalışmalarına devam ediyor

05.05.2026 17:43  Güncelleme: 17:44
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Gömeç'te yazın yaklaşık 100 bin kişiye hizmet veren, 20-25 bin araçlık trafik yükünü taşıyan Karaağaç Sahil yolundaki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Personele baklava ikram eden Akın, yıllarca bölge halkının yaşadığı bir mağduriyeti ortadan kaldırdıklarını belirtirken Balıkesir'in 20 ilçesinde yaz kış aralıksız asfaltlama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçenin tümünde yaz kış hız kesmeden devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın tüm ilçelere eşit ve adil hizmet anlayışıyla hayata geçirdiği çalışmalar kapsamında Gömeç ilçesinde Karaağaç Sahil yolundaki yaklaşık 5 kilometrelik yolda gerçekleştirilen asfalt serim çalışmalarıyla birlikte bölge halkının yıllardır yaşadığı mağduriyet ortadan kaldırılıyor. Yaz aylarında yaklaşık 100 bin kişiye hizmet veren, neredeyse 20-25 bin araçlık trafik yükünü taşımakta zorlanan ve yıllardır ihmal edilen yolun modern bir hale getirilmesi için ekipler seferber oldu. Vatandaşlardan gelen yoğun talepler üzerine bölgede asfalt serimi başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin bölgedeki çalışmalarını yerinde inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, görev başındaki personele baklava ikram etti. Başkan Akın'a Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı ve BBB Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Refik Gündoğan eşlik etti. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Akın, kısa sürede yolun tamamlanarak hizmete açılacağını belirtirken kentin 20 ilçesine eşit hizmet götürdüklerini söyledi.

"Herkese ve her ilçeye eşit, adil hizmet ulaştırıyoruz"

Göreve geldiği günden itibaren "Ulaşılmayan tek bir nokta, yapılmayan tek bir yol kalmayacak" ilkesiyle hareket eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 20 ilçede başlattığı asfalt seferberliğiyle yıllarca hemşehrilerinin yol mağduriyetlerine son veriyor. Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarıyla 20 ilçeye eşit hizmet götürdüklerinin altını çizen Akın, hizmet anlayışında ayrımcılık olmadığını vurguladı. Karaağaç Sahil yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Akın, "Kendi asfalt plentimizle kendi ekipmanlarımızla gece gündüz demeden yol çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yıllarca ihmal edildiği için vatandaşlarımıza mağduriyet yaşayan bir yolun yapımına başladık. Yakın zamanda da tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Emanet aldığımız Balıkesir'imin dört bir tarafına hizmet götürmekle mükellefim. Ayrımcılık ve ötekileştirme yapmadan herkese ve her ilçeye adil ve eşit hizmet götürüyoruz. Bizim anlayışımızda birlik ve beraberlik var. Balıkesir, bize emanet. İhtiyaç olan her yerin yollarını yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Asfalt serimi çalışmaları süren yolun uzun yıllardır ihmal edildiğini vurgulayan Akın, "Yol, mevcut trafik yoğunluğunu taşıyamaz hale gelmiş durumda. Hemşehrilerimizden de aldığımız yoğun taleplerle önemli bir noktada sorunu ortadan kaldırıyoruz. Bu bizim görevimizdir. Tüm bu çalışmaları kendi öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Biz işimizi yapıyoruz. Hem üstyapı hem de altyapımızı güçlendiriyoruz. Tek istediğimiz hizmet etmek. Balıkesir'i çok seviyorum. Balıkesir benim ailem. ve bu ailede ayrımcılık olmaz" şeklinde konuştu.

Yıpranan yol sıcak asfalta kavuştu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz kış demeden yıl boyu sürdürülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Gömeç ilçesindeki 5 kilometrelik yolda asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Yıllardır ihmal edilen ve geçici çözümlerle rehabilite edilen yolda altyapısal sorunların da yaşanması üzerine Büyükşehir ekipleri harekete geçti. Bölgedeki mevcut trafik yükünü kaldırmakta zorlanan yol, bölgedeki nüfus yoğunluğuna bağlı olarak gelişecek trafiği rahatlatmak adına sıcak asfalt ile kaplandı.

Bölge turizmini canlandıran çalışma

Gömeç'te kış sezonunda 5 bine yakın araç yükünü taşıyan yol aynı zamanda 2 bin konutun olduğu bölge başta olmak üzere aynı güzergahta yer alan Gömeç-Ayvalık sahil bandı, Güvercin Koyu ve Pelitköy-Karaağaç yol bağlantısının da yer aldığı bölgede yazın 100 bin kişiye hizmet veren, 20-25 bin araçlık trafik yükünü taşıyan yolda vatandaşlardan gelen yoğun talep doğrultusunda bölgede hummalı bir çalışma başlatıldı. Bölgedeki turizm faaliyetlerine katkı sunan, yerli ve yabancı turistlerin de ulaşım konforunu artıracak bu çalışmayla vatandaşların can ve mal güvenliğini önceleyerek sıcak asfalt kaplaması yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 20 ilçede yaz kış demeden sürdürdüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla vatandaşların güvenli ve konforlu yollarda ulaşım sağlamaları hedefleniyor. - BALIKESİR

