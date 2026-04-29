Samsun İlkadım Belediyesi, 2026 yılı Sıfır Atık Eğitimi ve Farkındalık faaliyetleri kapsamında, 'Cam Atıklar Değerleniyor, Kavanozlar Mum Oluyor' atölye çalışması düzenledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2026 yılı Sıfır Atık Eğitim ve Farkındalık faaliyetleri kapsamında belirlenen temalarla, İlkadım Belediyesi tarafından etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. 2026 yılı Nisan ayının, 'Cam Atık Değerlendirme Ayı' olarak belirlenmesinin ardından, İlkadım Belediyesi, 'Cam Atıklar Değerleniyor, Kavanozlar Mum Oluyor' isimli atölye çalışması düzenlendi. Etkinlikte, belediye personelleri, kullanılmayan cam kavanozlardan dekoratif mumlar yaptı.

"Atölye ve eğitimler devam edecek"

İlkadım Belediyesi'nin 'Atığını Azalt, Doğayı Yaşat' temasıyla düzenlediği çalışmalarından olan 'Cam Atıklar Değerleniyor, Kavanozlar Mum Oluyor' atölye çalışması, yoğun katılımla gerçekleşti. İlkadım Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Güven, Mustafa Karaduman, İlkaıdm Belediye Meclis Üyesi Davut Yolaydın, birim müdürleri ve belediye personellerinin yoğun katılım sağladığı atölye çalışmasında, 350 cc'lik kavanozlar farklı desen ve renklerde boyandı. İlkadım Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personellerince yapılan bilgilendirmeler ve yönlendirmelerle mumlar, kavanozlardaki yerlerini aldı. İlkadım Belediyesi'nin atölye ve eğitim çalışmaları, bakanlık tarafından belirlenen farklı temalarla devam edecek. - SAMSUN