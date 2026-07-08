Çamardı'nda Hasat Bilgilendirme Toplantıları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çamardı'nda Hasat Bilgilendirme Toplantıları

Çamardı\'nda Hasat Bilgilendirme Toplantıları
08.07.2026 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Çamardı ilçesinde, hasat öncesi üreticilere hububat kayıplarını önleme toplantıları düzenlendi.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaklaşan hasat sezonu öncesinde ilçe genelindeki köylerde üreticilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenledi.

Teknik personeller tarafından gerçekleştirilen toplantılarda, hububat hasadı sırasında oluşabilecek dane kayıplarının en aza indirilmesi ve anız yangınlarının önlenmesine yönelik önemli uyarılarda bulunuldu.

Biçerdöverlerin doğru ayarlanmasının ürün kaybını azaltacağı belirtilirken, hasat sırasında uygun hızda çalışılması, biçim yüksekliğinin doğru belirlenmesi ile makinelerin bakım ve kontrollerinin düzenli yapılmasının verim açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Toplantılarda ayrıca anız yangınlarının çevreye, tarım arazilerine ve doğal yaşama verdiği zararlar anlatıldı. Anız yakmanın toprağın organik yapısını bozduğu, faydalı mikroorganizmaları yok ettiği ve büyük yangın risklerine neden olduğu belirtilerek üreticilerden bu konuda duyarlı olmaları istendi.

Çamardı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fürüzan Kunt, üreticilerin bilinçlendirilmesine yönelik eğitim ve yayım çalışmalarının hasat dönemi boyunca sürdürüleceğini belirtti.

Kunt, alınacak basit tedbirlerle hem ürün kayıplarının azaltılabileceğini hem de anız yangınlarının büyük ölçüde önlenebileceğini ifade ederek tüm üreticilere bereketli, verimli ve kazasız bir hasat sezonu temennisinde bulundu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Ekonomi, Çamardı, Niğde, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çamardı'nda Hasat Bilgilendirme Toplantıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özbekistan’da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi Özbekistan'da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi
NATO Genel Sekreteri Ankara’dan “Devrim“ çağrısı yaptı: Makinelerin uğultusu kükremeye dönüşmeli NATO Genel Sekreteri Ankara'dan "Devrim" çağrısı yaptı: Makinelerin uğultusu kükremeye dönüşmeli
NATO, Ankara Zirvesi’nde duyurulan projelerin detaylarını açıkladı: 2 projede Türkiye de yer alacak NATO, Ankara Zirvesi'nde duyurulan projelerin detaylarını açıkladı: 2 projede Türkiye de yer alacak
Adana’da minibüsün yaya geçidinde çarptığı kişi hayatını kaybetti Adana'da minibüsün yaya geçidinde çarptığı kişi hayatını kaybetti
Boğarak öldürdüğü 17 yaşındaki Hasret’i kuyuya attığını itiraf eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet Boğarak öldürdüğü 17 yaşındaki Hasret'i kuyuya attığını itiraf eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Trump Ankara’ya indi, Özgür Özel’den Rusya ve Çin çıkışı geldi Trump Ankara'ya indi, Özgür Özel'den Rusya ve Çin çıkışı geldi

13:25
Rama fotoğraf çekimine spor ayakkabıyla katıldı, Erdoğan’ın bakışları dikkatlerden kaçmadı
Rama fotoğraf çekimine spor ayakkabıyla katıldı, Erdoğan’ın bakışları dikkatlerden kaçmadı
13:18
Herkes Miçotakis’in yürüyüşünü konuşuyor
Herkes Miçotakis'in yürüyüşünü konuşuyor
13:10
Aile fotoğrafında dikkat çeken an Meloni, Trump’ı görünce başını çevirdi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi
12:57
ABD’den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
12:20
NATO Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
11:57
Trump’ın İran sözleri piyasaları sarstı
Trump'ın İran sözleri piyasaları sarstı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 14:34:53. #7.13#
SON DAKİKA: Çamardı'nda Hasat Bilgilendirme Toplantıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.