Çamardı\'nda Hasat Bilgilendirme Toplantıları

Niğde'nin Çamardı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaklaşan hasat sezonu öncesinde ilçe genelindeki köylerde üreticilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenledi.

Teknik personeller tarafından gerçekleştirilen toplantılarda, hububat hasadı sırasında oluşabilecek dane kayıplarının en aza indirilmesi ve anız yangınlarının önlenmesine yönelik önemli uyarılarda bulunuldu.

Biçerdöverlerin doğru ayarlanmasının ürün kaybını azaltacağı belirtilirken, hasat sırasında uygun hızda çalışılması, biçim yüksekliğinin doğru belirlenmesi ile makinelerin bakım ve kontrollerinin düzenli yapılmasının verim açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Toplantılarda ayrıca anız yangınlarının çevreye, tarım arazilerine ve doğal yaşama verdiği zararlar anlatıldı. Anız yakmanın toprağın organik yapısını bozduğu, faydalı mikroorganizmaları yok ettiği ve büyük yangın risklerine neden olduğu belirtilerek üreticilerden bu konuda duyarlı olmaları istendi.

Çamardı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fürüzan Kunt, üreticilerin bilinçlendirilmesine yönelik eğitim ve yayım çalışmalarının hasat dönemi boyunca sürdürüleceğini belirtti.

Kunt, alınacak basit tedbirlerle hem ürün kayıplarının azaltılabileceğini hem de anız yangınlarının büyük ölçüde önlenebileceğini ifade ederek tüm üreticilere bereketli, verimli ve kazasız bir hasat sezonu temennisinde bulundu. - NİĞDE