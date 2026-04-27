Çameli Belediyesi\'nden arazi yollarında yoğun mesai

Çameli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki mahallelerde arazi yollarını açma ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çameli Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşımı kolaylaştırmak ve tarımsal faaliyetlere destek sağlamak amacıyla arazi yollarında yoğun çalışma yürütüyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Yeşilyayla Mahallesi, Cumalanı Mahallesi, Çamlıbel Mahallesi ve Kolak Mahallesi ile Bedirderesi Mevkii'nde arazi yolları açılarak düzenleme yapıldı.

Çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Cengiz Arslan, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak ve üreticilere destek olmak amacıyla hizmetlerin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Belediye ekiplerinin, ilçenin farklı noktalarında ihtiyaç duyulan bölgelerde yol açma ve iyileştirme çalışmalarına devam edeceği bildirildi. - DENİZLİ