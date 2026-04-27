Çameli Belediyesi\'nden arazi yollarında yoğun mesai

27.04.2026 09:59  Güncelleme: 10:00
Çameli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki mahallelerde arazi yollarını açma ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çameli Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşımı kolaylaştırmak ve tarımsal faaliyetlere destek sağlamak amacıyla arazi yollarında yoğun çalışma yürütüyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Yeşilyayla Mahallesi, Cumalanı Mahallesi, Çamlıbel Mahallesi ve Kolak Mahallesi ile Bedirderesi Mevkii'nde arazi yolları açılarak düzenleme yapıldı.

Çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Cengiz Arslan, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak ve üreticilere destek olmak amacıyla hizmetlerin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Belediye ekiplerinin, ilçenin farklı noktalarında ihtiyaç duyulan bölgelerde yol açma ve iyileştirme çalışmalarına devam edeceği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Çameli, Çevre, Son Dakika

Suriye’de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı Suriye'de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
Trump’a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel’in tavırları dikkat çekti Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti
İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki “mağazadan yarı fiyatına altın“ reklamlarına karşı uyardı İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki "mağazadan yarı fiyatına altın" reklamlarına karşı uyardı
Kamışlı’dan açılan ateş Nusaybin’de profesörü yaraladı Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı
İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı

10:26
Jhon Duran’dan Fener taraftarını çileden çıkaran yorum
Jhon Duran'dan Fener taraftarını çileden çıkaran yorum
10:16
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber
10:07
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım’ın adını haykırdı
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı
09:54
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
09:11
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
09:06
Savaş bitiyor mu İran’dan ABD’ye hızlı barış teklifi
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi
