Çanakkale'de Mera Islah Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Mera Islah Projesi Tamamlandı

Çanakkale\'de Mera Islah Projesi Tamamlandı
18.06.2026 09:33
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Çanakkale'de 22 köyde mera ıslah çalışmaları tamamlanırken, Biga'da arpa hasadı yapıldı.

Çanakkale'de toplam 22 köyde 27 bin dekarın üzerinde mera alanında ıslah çalışmaları tamamlanırken, Biga ilçesinde Mera Islah Projesi kapsamında arpa hasadı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün destekleriyle, İl Müdürlüğü ve üreticilerin iş birliğinde Biga ilçesi Selvi Köyü'nde yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projesi çerçevesinde öncü bitki olarak ekimi yapılan arpanın hasadı gerçekleştirildi.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, protokol üyeleri ve üreticilerin katılımıyla gerçekleştirilen programda, meraların verimliliğinin artırılması, kaliteli kaba yem üretiminin yaygınlaştırılması ve hayvancılığın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Çanakkale'de toplam 845 dekar mera alanında yürütülen proje ile meraların ot verimi ve kalitesinin artırılması, kaliteli kaba yem üretiminin yaygınlaştırılması ve üreticilerin yem maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Çanakkale'de bugüne kadar 22 köyde 27 bin dekarın üzerinde mera alanında ıslah çalışmaları tamamlanırken, çalışmalar yeni projelerle aralıksız devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Çanakkale'de Mera Islah Projesi Tamamlandı - Son Dakika

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