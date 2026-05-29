Çandır Köyü\'nden Örnek Proje: 600 Ihlamur Fidanı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Çandır köyünde yaşayan vatandaşlar örnek bir davranışa imza attı. "Bir Fidanda Senden Olsun" projesi kapsamında köylüler tarafından 600 adet ıhlamur fidanı toprakla buluşturuldu.

Çevre bilincini oluşturmak ve gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmak amacıyla hayata geçirilen projede Çandır köyü sakinleri, köy çevresinde bir çok alana fidan dikti. İşçilikte dahil olmak üzere projenin bütün masrafları köylüler tarafından karşılanırken, gerçekleştirilen projenin diğer köylere örnek teşkil etmesi amaçlandı.

Çandır köyü sakinlerinden Turgut Akyol fidan dikimi uygulamasının devam edeceğini söyleyerek, "Dört mahalleden oluşan bir köyümüz var, atalarımızın bizlere bir miras olarak bıraktığı bu coğrafya da coğrafyamıza sahip çıkmak amacıyla köy halkı olarak başlatmış olduğumuz "Bir Fidanda Senden Olsun" projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Köylülerimiz ve komşularımızın katılımıyla hayata geçirdiğimiz projede 600 adet ıhlamur fidanını toprakla buluşturduk. Bölgemizde faaliyet göstermekte olan maden firmaları var. Bu firmaların ayrıştırma işlemleri neticesinde doğaya ve çevremize ciddi manada zararları oluyor, buna rağmen fidan dikerek doğayla, çevreyle mücadele etmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS