Başkent\'in göbeğinde kanalizasyon ve çevre kirliliği isyanı: "Camımızı açamıyoruz"

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yıllardır devam eden altyapı ve çevre sorunları, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Yağmur sularının kanalizasyonla karıştığını ve bölgeyi ağır kokunun sardığını belirten vatandaşlar, kalıcı bir çözüm bulunmasını istedi.

Çankaya ilçesi Büyükesat Mahallesi'ndeki Papazınbağı Vadisi'nde uzun yıllardır devam eden çevre ve altyapı sorunu, bölge sakinlerini mağdur ediyor. Yağışlı havalarda yağmur sularının kanalizasyonla karışarak dere yatağına aktığı ve çevreye yayılan ağır koku nedeniyle bölgede yaşamın zorlaştığı ifade edildi. Doğal yaşam alanı olması gereken vadide çöp, moloz ve çeşitli atıkların uzun süredir temizlenmediğini belirten vatandaşlar, kuruyan otlar ve bakımı yapılmayan ağaçların da yangın riski oluşturduğunu söyledi. Mahalle sakinleri, hem Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) hem de Çankaya Belediyesi'ne yıllardır yaptıkları başvurulara rağmen sorunun çözülemediğini öne sürdü.

"ASKİ bütün kanalları buraya getirip dışarı bıraktı"

Mahalle sakinlerinden Erol Demirci, bölgede uzun yıllardır altyapı sorununun yaşandığını belirterek, "Buraya şimdiye kadar böyle bir akarsu gelmedi. ASKİ bütün kanalları buraya getirip dışarı bıraktı. Kışın kanalizasyon pisliğinden durulmuyor. Şikayet ediyoruz, gelip bir su basıyorlar, bir süre sonra yine kanalizasyon dışarı akıyor. Genel müdürlük de biliyor ama aşağıdaki ekipler ilgilenmiyor" dedi.

"Çöpler bile senede bir alınıyor"

Yağmur yağdığında evlerin alt katlarını su bastığını söyleyen Demirci, "Herkes evinin önüne duvar yapmak zorunda kaldı. Belediyeye defalarca dilekçe verdik. 'Bugün yapacağız, yarın yapacağız' dediler ama gelen giden olmadı. Çöpler bile senede bir kez ancak alınıyor" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki kirlilik nedeniyle vatandaşların mağdur olduğunu dile getiren Demirci, "Her taraf sinek, pislikten geçilmiyor. Millet camını açamaz hale geldi. Burası park da olur, yürüyüş parkuru da olur ama kimse ilgilenmiyor. Dere tamamen pislik içinde kaldı" diye konuştu.

"Çankaya Belediyesi bir yıldır geleceğini söylüyor"

Yaşlı ve engelli vatandaşların yolu kullanamadığını belirten Demirci, "Yağmur yağdığı zaman bu yoldan kimse geçemiyor. Çankaya Belediyesi bir yıldır geleceğini söylüyor ama gelen olmadı. Kavaklar devrildi, kuruyan ağaçlar var. Bunların budanması ve temizlenmesi gerekiyor. Yetkililer gelip yapılmış yerlerde boy gösteriyor. Bir de burada yaşayan insanları görsünler" dedi.

"Arabamız bile çıkamıyor"

Selahattin Çöpoğlu ise yıllardır aynı sorunları yaşadıklarını belirterek, "Şikayetimiz yıllardır aynı. Dere pislik içinde, hizmet yok. Bir yağmur yağıyor, bütün su buraya akıyor. Yol diye bir şey kalmıyor, arabamız bile çıkamıyor" ifadelerini kullandı.

Vadinin değerlendirilmesini istediklerini söyleyen Çöpoğlu, "Buraya güzel bir çalışma yapılsın istiyoruz. Yeşil vadi olacak deniliyor ama hiçbir şey yapılmıyor. Her taraf pis. Otlar kuruyor, birisi sigara atsa burası yanacak. Kuruyan kavakların budanması ve temizlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Burası çok güzel bir yer olabilir"

Belediyeden kalıcı çözüm beklediklerini ifade eden Çöpoğlu, "Burası çok güzel bir yer olabilir. Yağmur yağınca su Fethiye Sokak'a kadar iniyor. Günlerce akıyor, kötü koku yapıyor. Artık buraya hizmet yapılmasını istiyoruz" dedi. - ANKARA