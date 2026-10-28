Çankırı\'da fotokapan kameralar karaca ve kurtları yiyecek ararken görüntüledi

Çankırı'da fotokapan kameralar karaca ve kurtları yiyecek ararken görüntülediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'da yaban hayatı izleme çalışmaları kapsamında ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapan kameralar, karacaları ve kurtları doğal ortamlarında kaydetti. Görüntülerde hayvanların ormanlık alanda yiyecek aradığı ve doğal yaşam alanlarında hareket ettiği anlar yer aldı.
Çankırı'da yaban hayatını izlemek amacıyla ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapan kameralar, karacalar ve kurtları doğal yaşam alanında kaydetti.
Çankırı'da yaban hayatı izleme çalışmaları kapsamında ormanlık alanlara fotokapan kameralar yerleştirildi. Kameralara karacalar ve kurtlar yansıdı. Görüntülerde hayvanların ormanlık alanda yiyecek aradığı ve doğal ortamlarında hareket ettiği anlar yer aldı.
Kaynak: İHA
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