Çankırı'da fotokapanlar nesli tehlikedeki vaşağı ormanda yürürken görüntüledi - Son Dakika
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Çankırı'da fotokapanlar nesli tehlikedeki vaşağı ormanda yürürken görüntüledi

Çankırı\'da fotokapanlar nesli tehlikedeki vaşağı ormanda yürürken görüntüledi
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Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, nesli tükenme tehlikesi altındaki ve 'ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşağı görüntüledi. Görüntülerde vaşağın ormanda yürüdüğü anlar, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini bir kez daha ortaya koydu.

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapan kameralar, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağı görüntüledi.

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Türkiye'de nadir görülen türlerden birisi olan ve "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşak, yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde vaşağın ormanda yürüdüğü görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Çankırı'da fotokapanlar nesli tehlikedeki vaşağı ormanda yürürken görüntüledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da fotokapanlar nesli tehlikedeki vaşağı ormanda yürürken görüntüledi - Son Dakika
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