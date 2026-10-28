Çankırı'daki 9 milyon yıllık fosil alanı için ziyaretçi merkezi konsepti tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çankırı'daki 9 milyon yıllık fosil alanı için ziyaretçi merkezi konsepti tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı\'daki 9 milyon yıllık fosil alanı için ziyaretçi merkezi konsepti tamamlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'daki 9 milyon yıllık Çorakyerler fosil alanı için KUZKA desteğiyle hazırlanan ziyaretçi merkezi konsepti tamamlandı. Dijital ve interaktif deneyimlerle fosil mirasını turizme taşıyacak merkezin Çankırı'ya katkı sağlaması hedefleniyor.

Çankırı'da 9 milyon yıllık geçmişi, eşsiz fosil varlığıyla insanlık tarihine ışık tutan Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi, hazırlanan ziyaretçi merkezi konseptiyle turizmle buluşmaya hazırlanıyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi Ziyaretçi Merkezi Mekansal Planlama Danışmanlığı projesine sağlanan destekle, alanın dijital anlatım, interaktif deneyim ve eğitim odaklı bir turizm destinasyonuna dönüştürülmesine yönelik, mekansal konsept tasarımı tamamlandı.

9 milyon yıllık dönüşüm ziyaretçi rotasına taşınacak

Çankırı Valiliği tarafından hazırlanan projeyle, yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen atlar, filler, zürafalar, kılıç dişli kedigiller, gergedanlar, sırtlanlar, su samurları, oklu kirpiler ve ayılar gibi binlerce 43 farklı türe dair fosili barındıran Çorakyerler kazı alanının, ziyaretçi merkeziyle Çankırı'nın turizmine katkı sağlayacak çekim merkezine dönüştürülmesi planlanıyor. Merkezinde "dönüşüm" temasının yer aldığı Tuz Devri-Çorakyerler Fosil Park ve Deneyim Alanı Ziyaretçi Merkezi konsept tasarımı, kapsamında yalnızca fosillerin sergilendiği bir alandan öte, milyonlarca yıl boyunca Anadolu'nun canlı çeşitliliği, iklimi ve doğal çevresinde yaşanan değişimlerin keşfedilebileceği bir bilim ve deneyim alanı olması planlandı. Bu yaklaşımla peyzajdan canlı türlerine, iklimden bilimsel kazı sürecine kadar uzanan hikayenin bütüncül bir rota üzerinden ziyaretçilere aktarılması amaçlanıyor.

Mimari tasarımda doğadan ilham alındı

Mekansal planlamada mevcut yapıların birbiriyle ilişkilendirildiği mimari tasarımda, doğadaki büyüme ve dönüşüm süreçlerini temsil eden Fibonacci spiralinden yararlanılırken, kılıç dişli kaplanın iskelet yapısından ilham alınan tematik gölgeleme sistemiyle de ziyaretçilere özgün bir açık hava deneyimi sunuluyor. Konseptin dijital deneyim bölümünde ise Tuz Devri-Çorakyerler'in milyonlarca yıllık geçmişi, Savananın Doğuşu, Ekosistemin Altın Çağı, Ekositemin Çöküşü, Çöküşün Tanığı: Kılıç Dişli, Bozkırın Doğuşu: Tuz Devri-Çorakyerler olmak üzere beş ana tema sergileniyor.

Çocuklar fosil keşfinin bir parçası olacak

Ziyaretçi deneyiminin yalnızca izlemeye dayalı kalmaması amacıyla çocuklara ve ailelere yönelik uygulamalı öğrenme alanları da tasarlandı. Bu deneyim alanlarında çocukların keşif ve merak tutkularını tatmin edebilecekleri kum havuzunda fosil parça arama, özel fırçalarla temizleme ve fosil panosuna iskelet yerleştirme gibi imkanlar sunuluyor.

Çankırı turizmine yeni bir halka

Çorakyerler'in turizme kazandırılması, Çankırı'nın mevcut turizm değerlerinin birbirini tamamlayacak şekilde değerlendirilmesi açısından da önem taşıyor. Turistik Tuz Ekspresi ile oluşan ziyaretçi hareketliliğinin Yeraltı Tuz Şehri, kent merkezindeki butik müzeler ve Çorakyerler'le desteklenmesiyle, şehirde kalış süresinin uzatılmasını sağlayacak bütüncül bir destinasyon yapısının oluşturulması amaçlanıyor.

KUZKA'nın desteklediği bu projeyle, Çorakyerler'in bilimsel mirası korunurken bu mirasın eğitim, deneyim ve turizm imkanlarıyla daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatÇankırıTurizmÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de sandıktan çıkan tablo Arapları sokağa döktü İsrail'de sandıktan çıkan tablo Arapları sokağa döktü
İsrail’de sandıkların yarısı açıldı Netanyahu bloğunun 56 sandalye kazanması bekleniyor İsrail'de sandıkların yarısı açıldı! Netanyahu bloğunun 56 sandalye kazanması bekleniyor
18 milyon emeklinin gözü bu haberde Yeni planın detayları belli oldu 18 milyon emeklinin gözü bu haberde! Yeni planın detayları belli oldu
Taksiyi park etti, kimse görmez sandı Kamera her şeyi kaydetti Taksiyi park etti, kimse görmez sandı! Kamera her şeyi kaydetti
Bukele’nin tehdidine çete liderinden yanıt Gerilim büyüyor Bukele'nin tehdidine çete liderinden yanıt! Gerilim büyüyor
İstifa eden Oktay Saral’dan dikkat çeken hamle İki değişiklik birden yaptı İstifa eden Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle! İki değişiklik birden yaptı
Canlı yayında skandal Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti Canlı yayında skandal! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti
İsrail’de oylar sayılırken Trump’tan olay mesaj: Netanyahu’yu yenilgiden ben kurtardım İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan olay mesaj: Netanyahu'yu yenilgiden ben kurtardım
09:46
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör
İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
09:34
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi
Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
09:33
Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı Herkes aynı detaya takıldı
Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı
09:14
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
09:04
İsmail Kartal’ın yerine favori aday Montella Ancak büyük bir engel var
İsmail Kartal'ın yerine favori aday Montella! Ancak büyük bir engel var
08:22
İsrail’de oylar sayılırken Trump’tan olay mesaj: Netanyahu’yu yenilgiden ben kurtardım
İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan olay mesaj: Netanyahu'yu yenilgiden ben kurtardım
08:14
Eski Yunan Başbakanı’ndan Türkiye itirafı: İzin almadan hiçbir şey yapamayacağız
Eski Yunan Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: İzin almadan hiçbir şey yapamayacağız
08:13
Canlı yayında skandal Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti
Canlı yayında skandal! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 09:59:05. #7.13#
SON DAKİKA: Çankırı'daki 9 milyon yıllık fosil alanı için ziyaretçi merkezi konsepti tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei