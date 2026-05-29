Çatalzeytin\'de Denizde Hortum Oluştu

Kastamonu'nun Çatalzeytin açıklarında hortum oluştu. Denizde oluşan hortum ilçede vatandaşlarda paniğe sebep oldu. İlçede yaşayan Hasan Acar, hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Denizde bir süre karaya doğru ilerleyen hortum daha sonra etkisini kaybederek gözden kayboldu. - KASTAMONU