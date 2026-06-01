Kütahya Çavdarhisar'da karavan ve kamp turizmine yeni yatırım
Kütahya Çavdarhisar'da karavan ve kamp turizmine yeni yatırım

01.06.2026 10:06  Güncelleme: 10:09
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, belediye tarafından 20 yıllığına kiralanan alanda karavan ve çadır kamp alanları kurularak bölgenin doğa turizmi merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde doğa turizmini canlandıracak yeni bir proje hayata geçiriliyor. Çavdarhisar Belediyesi tarafından 20 yıllığına kiralanan alanda karavan ve çadır kamp alanları oluşturularak bölgenin önemli bir turizm merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil İbrahim Topbaş, belediye tarafından hazırlanan yeni park ve kamp alanı projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğayla iç içe, baraj manzarasına sahip bölgede yürütülecek çalışmalarla hem ilçe halkına hem de şehir dışından gelecek ziyaretçilere hizmet verecek modern bir yaşam ve dinlenme alanı oluşturulacağını belirten Topbaş, projenin Çavdarhisar'ın turizm potansiyeline önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Başkan Topbaş, söz konusu alanın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden 20 yıllığına kiralandığını ifade ederek, belediye olarak bölgeyi daha işlevsel ve cazip hale getirmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Karavan ve çadır kamp alanları kurulacak

Proje kapsamında karavan kamp alanları ile çadır kamp alanlarının oluşturulacağını belirten Topbaş, son yıllarda Türkiye genelinde büyük ilgi gören doğa ve kamp turizmine yönelik önemli bir yatırım planladıklarını dile getirdi.

Bölgenin doğal yapısının korunacağını vurgulayan Topbaş, kamp alanlarının yanı sıra piknik alanlarının da geliştirileceğini, ziyaretçilerin konforlu vakit geçirebileceği sosyal alanların oluşturulacağını söyledi.

Altyapı büyük ölçüde hazır

Proje alanında temel altyapının önemli ölçüde tamamlandığını ifade eden Başkan Topbaş, elektrik, su, tuvalet ve banyo gibi ihtiyaçlara yönelik tesislerin halihazırda bulunduğunu belirtti.

Topbaş, "Altyapı açısından önemli bir aşamayı geride bıraktık. Şu anda elektrik, su, tuvalet ve banyo hizmetleri mevcut. Bundan sonraki süreçte alanın daha kullanışlı ve modern hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Hedef bölgenin en gözde doğa turizmi noktalarından biri olmak

Projeyi daha kapsamlı hale getirmek için ekonomik desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade eden Topbaş, gerekli kaynakların sağlanması halinde yatırımların hız kazanacağını söyledi.

Baraj manzarası ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bölgenin gelecekte Çavdarhisar'ın en önemli turizm merkezlerinden biri olmasını hedeflediklerini belirten Başkan Topbaş, "Burası sadece ilçemizin değil, Kütahya'nın da en güzel piknik ve karavan konaklama alanlarından biri olacak. Doğayla iç içe yapısı, temiz havası ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerin tercih edeceği bir destinasyon haline getirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

